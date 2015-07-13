مصادر: التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية ستصدر خلال أيام

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل وزارة التضامن الاجتماعى، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حتى تتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى بدأ تطبيقه فعليًا منذ أول يوليو الحالى.

فيما أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أعدت مسودة لقانون التأمين الاجتماعى سيعرض على الحوار المجتمعى لأصحاب المعاشات ومؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فيه وإبداء الرأى فيه، موضحة أن القانون لن يصدر إلا من خلال مجلس النواب المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية الجديد أقر بالفعل بعض المزايا لأصحاب المعاش المبكر، ووفقاً لنص المادة 67 من القانون يجب التفرقة بين من جاوز سن الخامسة والخمسين، ومن لم يجاوزه: "أولاً إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات".

ثانيًا: إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

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