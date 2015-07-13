63 شخصية تحاكي (الماضي الجميل) وأسواق الرياض قديماً في عيد العاصمة

وسط قرية تراثية أنشأتها أمانة منطقة الرياض في حي الجزيرة، تسعى من خلاله الأمانة إلى إعادة ذكرى الماضي الجميل عبر عدد من الفعاليات التي تضمها في العيد، ومن أبرزها عيدية الأطفال التي كانت تميز العيد في المملكة قديماً، بالإضافة إلى فعاليات أخرى مختلفة لجميع فئات الأسرة، خاصة الطفل والمرأة.

والقرية التي تعتبر حالياً في مراحلها النهائية، ستكون إحدى محطات فعاليات (عيد الرياض .. عيدين)، حيث صممت لها عدد من الفعاليات، بالإضافة إلى أن تجهيزها أخذ بالاعتبار رسم صورة تقريبية لأسواق الرياض، وأزقتها القديمة والجميلة.

تضم القرية السوق الرئيسية التي تتكون من عماريات (قيصريات) مخصصة لنموذج لبيع زكاة الفطر، وأخرى لبيع التمور، وثالثة لبيع الخضار والفاكهة. بينما يضم السوق الشعبي عشرة محلات تحاكي العمل التجاري القديم، من خلال محل لبيع الأرزاق، وهو الأسم القديم للبقالة أو (السوبر ماركت)، وآخر لملابس العيد الرجالية، ومثله لأثواب العيد النسائية القديمة، في حين توزعت البقية على بيع الأواني، الأحذية، الفخاريات، الخصف، الأقمشة الملونة، البشوت والمشالح والعقل، الحلويات. تمذج القرية بيوت الرياض قديما بكافة تفاصيلها مثل بيت أبو عايض، بيت أبو سليمان، بيت أبو صالح.

داخل هذه البيوت توجد داخله سيدة تعمل على تمشيط البنات استعداداً للعيد، وإلى جوارها بعض المقتنيات التراثية، وبعض الحيوانات الطيور الداجنة، وأخرى تضع الحناء في كفوف الصغيرات في جو من الألفة، وأخريات يوزعن الحلوى على الأطفال لإعادة ذكرى (عيدية الأطفال)، حيث يقوم الأطفال بزيارة المنازل وطلب العيدية. في أحد أجزاء القرية يوجد المطبخ الذي يتم فيه محاكاة طريقة تجهيز ذبائح العيد، وكيفية عمل النسوة في هذا الجزء المهم.

إلى جوار منازل القرية التراثية توجد المزرعة، والتي تضم عدداً من المقتنيات، ومزروعات مختلفة من البيئة المحلية، وفيها بعض المزارعين، وإلى جوارهم توجد العشة، وهي مكان للراحة، مضللة، ومجهزة بقربة الماء الطبيعية. يوجد في القرية أيضا مسرح مصغر للعرضة السعودية، وبعض المعروضات الفلكورية من مختلف أجزاء الوطن، في الوقت الذي يتم توفير الأزياء التي تلبس في العرضة السعودية لمختلف الأعمار.

وتشمل القرية مواقع للألعاب الشعبية القديمة، يمارس فيها الأطفال هواياتهم بلبسهم التقليدي الجميل، في جو مفعم بالإنسانية والفرح والابتهاج. وضمن الخدمات التي تقدمها القرية تصوير الأطفال من خلال استديو تصوير يوثق وجود الطفل في هذه المناسبة من خلال كروت مجانية. على هامش الاحتفالات سيكون هناك محتفى بعملات دول الخليج العربية، وبعض المتقنيات الأثرية الجميلة. يشار إلى أن القرية يوجد فيها أكثر من 63 شخصية لتقديم الأدوار لسكانها خلال فترة العيد.