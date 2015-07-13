«أمانة الرياض» تكمل جاهزيتها لاحتفالات العيد في 43 موقعاً

أكملت أمانة منطقة الرياض تكامل استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام، واستقبال أبناء مدينة الرياض وزوارها من جميع مناطق المملكة للاستمتاع بفعاليات العيد والتي تقام في 43 موقعاً منتشرة في أحياء العاصمة، وتشمل أكثر من 200 فعالية متنوعة تناسب كافة أفراد المجتمع وتجمع بين الأنشطة الاحتفالية والتراثية والرياضية والمسرحية وعروض الخيام الشعبية، إلى جانب عروض التحدي والإثارة للشباب.

وأشار م. سليمان البطحي وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين اللجنة العليا لفعاليات العيد وجميع الإدارات المتخصصة في تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية التي تستضيف الأنشطة الاحتفالية وتجهيزها بكل ما يلزم من خدمات النظافة وصحة البيئة، بالإضافة إلى تكليف عدد كبير من الفرق الميدانية لمتابعة فعاليات العيد في جميع المواقع، لافتاً إلى تضافر جهود الأمانة مع الدفاع المدني والمرور وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤسسات العمل التطوعي والاجتماعي ومؤسسات صناعة الترفيه لتوفير كل سبل الراحة والسلامة لزوار مواقع احتفالات العيد والتعامل مع أي مشكلات طارئة قد تحدث. بالإضافة إلى تجهيز مركز طوارئ الأمانة لاستقبال أي شكاوى خاصة بالفعاليات على مدار الساعة.

وأوضح م. البطحي حرص الأمانة في إعداد وتنفيذ برنامج عيد الرياض، بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبمتابعة م. إبراهيم بن محمد السلطان أمين منطقة الرياض على إرساء مفهوم الترفيه الهادف والمنضبط بتقاليد وأخلاق المجتمع النابعة من تعاليم الإسلام الحنيف، وتحقيق أكبر قدر من التنوع في فعاليات العيد بما يلبي احتياجات الكبار والشباب والنساء والأطفال وأبناء الجاليات العربية والأجنبية من العاملين بمدينة الرياض ويمنحهم فرصة التعبير عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

مؤكداً تخصيص عدد كبير من الفعاليات التي تتناسب واهتمامات الشباب والتي تشمل أنشطة ومنافسات رياضية وعروض الإثارة والتحدي وسباقات السيارات والدراجات النارية والتي تقام في مواقع مجهزة بكل وسائل السلامة والأمان وتحت إشراف مختصين محترفين في هذه الأنشطة.

م. البطحي: تهيئة جميع مواقع الاحتفالات لاستقبال المواطنين والمقيمين طوال أيام العيد

ودعا م. البطحي أبناء الرياض للمشاركة في احتفالات عيد الفطر والاستفادة من البرامج الترفيهية والثقافية والتراثية والفنية، والتي تعرض في مواقع الفعاليات، والتعاون مع الفرق الميدانية والإشرافية في جميع مواقع عيد الرياض، مؤكداً ترحيب الأمانة بكافة الآراء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في إثراء فعاليات العيد وتدعم جهود الأمانة في مجالات خدمة المجتمع.

خطة تشغيلية للنظافة

وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك خصصت أمانة منطقة الرياض 10 آلاف موظف وعامل يدعمهم أكثر من 1700 آلية ومعدة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة الأسواق ومواقع مصليات العيد، ومواقع احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك وتهيئة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال أبناء مدينة الرياض طوال أيام العيد.

أوضح ذلك م. أحمد البسام المستشار والمشرف على الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض، مؤكداً أن الخطة التشغيلية في عيد الفطر المبارك والتي تحظى بمتابعة معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أمين المنطقة تستهدف الوصول لأرقى مستويات الجودة في تهيئة ونظافة مصليات العيد ومواقع احتفالات عيد الرياض والحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية، من خلال نشر فرق عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة في جميع أحياء العاصمة الرياض.

وأكد م. البسام ترحيب الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة باستفسارات ومقترحات وشكاوى المواطنين حول أي ضعف أو قصور في خدمات النظافة من خلال التواصل مع طوارئ الأمانة "940" على مدار الساعة، لافتاً إلى جاهزية عدد كبير من الفرق للتعامل مع أي شكاوى في هذا الشأن.

وحول تفاصيل الخطة التشغيلية للنظافة في العيد أشار م. البسام أنها تغطي جميع الأسواق العامة والشعبية بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها طوال أيام العيد من خلال زيادة عدد ساعات العمل ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة بالأسواق والمواقع المحيطة بها، وتخصيص معدات إضافية تشمل آليات الكنس بمواصفات خاصة، صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بما يسهل حركتها للعمل في المواقع الضيقة وذات الكثافة العالية، والعمل بكنس والتقاط النفايات على الأرصفة، مؤكداً أن الخطة تتضمن أيضاً تجنيد كافة إمكانات الإدارة العامة للنظافة، لتقديم أفضل الخدمات بمواقع مصليات العيد والمناطق المجاورة لها من أجل توفير بيئة صحية ملائمة للمصلين، بالإضافة إلى تكثيف خدمات النظافة في مواقع احتفالات الأمانة بعيد الفطر المبارك والبالغ عددها 43 موقعاً بما في ذلك أعمال الكنس والالتقاط وجمع ونقل النفايات على مدار الساعة.

م. البسام: 10 آلاف عامل وموظف و1700 آلية لنظافة العاصمة وتهيئة مواقع الاحتفال

وأشار المشرف على الإدارة العامة للنظافة إلى تخصيص وحدة مجهزة بكل المعدات والآليات لنظافة المنتزهات والحدائق باستخدام عربات متنقلة، حيث تقوم الفرق الميدانية التابعة لهذه الوحدة بأعمال التقاط النفايات وجمعها في أكياس تمهيداً لنقلها لمدفن النفايات البلدية بالسلي.

القرية التراثية

وتقدم أمانة منطقة الرياض خلال عيد الفطر المبارك لهذا العام القرية التراثية التي أنشأتها أمانة منطقة الرياض في حي الجزيرة، وتسعى من خلاله الأمانة إعادة ذكرى الماضي الجميل عبر عدد من الفعاليات التي تضمها في العيد، ومن أبرزها عيدية الأطفال التي كانت تميز العيد في المملكة قديما، بالإضافة إلى فعاليات أخرى مختلفة لجميع فئات الأسرة، خاصة الطفل والمرأة.

والقرية التي تعتبر حاليا في مراحلها النهائية، ستكون إحدى محطات فعاليات (عيد الرياض.. عيدين)، حيث صممت لها عدد من الفعاليات، بالإضافة إلى أن تجهيزها أخذ بالاعتبار رسم صورة تقريبة لأسواق الرياض، وأزقتها القديمة والجميلة.

تضم القرية السوق الرئيسية الذي يتكون من عماريات (قيصريات) مخصصة لنموذج لبيع زكاة الفطر، وأخرى لبيع التمور، وثالثة لبيع الخضار والفاكهة. بينما يضم السوق الشعبي عشرة محلات تحاكي العمل التجاري القديم، من خلال محل لبيع الأرزاق، وهو الاسم القديم للبقالة أو (السوبر ماركت)، وآخر لملابس العيد الرجالية، ومثله لأثواب العيد النسائية القديمة، في حين توزعت البقية على بيع الأواني، الأحذية، الفخاريات، الخصف، الأقمشة الملونة، البشوت والمشالح والعقل، الحلويات. تنمذج القرية بيوت الرياض قديما بكافة تفاصيلها مثل بيت أبو عايض، بيت أبو سليمان، بيت أبو صالح.

داخل هذه البيوت توجد داخله سيدة تعمل على تمشيط البنات استعدادا للعيد، وإلى جوارها بعض المقتنيات التراثية، وبعض الحيوانات الطيور الداجنة، وأخرى تضع الحناء في كفوف الصغيرات في جو من الألفة، وأخريات يوزعن الحلوى على الأطفال لإعادة ذكرى (عيدية الأطفال)، حيث يقوم الأطفال بزيارة المنازل وطلب العيدية. في أحد أجزاء القرية يوجد المطبخ الذي يتم فيه محاكاة طريقة تجهيز ذبائح العيد، وكيفية عمل النسوة في هذا الجزء المهم.

م. الهويمل: مؤسسات العمل الخيري والتطوعي تشارك في الاحتفالات

إلى جوار منازل القرية التراثية توجد المزرعة، والتي تضم عددا من المقتنيات، ومزروعات مختلفة من البيئة المحلية، وفيها بعض المزارعين، وإلى جوارهم توجد العشة، وهي مكان للراحة، مضللة، ومجهزة بقربة الماء الطبيعية. يوجد في القرية أيضا مسرح مصغر للعرضة السعودية، وبعض المعروضات الفلكورية من مختلف أجزاء الوطن، في الوقت الذي يتم توفير الأزياء التي تلبس في العرضة السعودية لمختلف الأعمار.

وتشمل القرية مواقعا للألعاب الشعبية القديمة، يمارس فيها الأطفال هواياتهم بلبسهم التقليدي الجميل، في جو مفعم بالإنسانية والفرح والابتهاج. وضمن الخدمات التي تقدمها القرية تصوير الأطفال من خلال استديو تصوير يوثق وجود الطفل في هذه المناسبة من خلال كروت مجانية. على هامش الاحتفالات سيكون هناك محتفا لعملات دول الخليج العربية، وبعض المتقنيات الأثرية الجميلة. يشار إلى أن القرية يوجد فيها أكثر من 63 شخصية لتقديم الأدوار لسكانها خلال فترة العيد.

وستقدم القرية التراثية باقة من الفعاليات التراثية خلال احتفالات العيد وذلك في إطار خطة متكاملة لتجديد وتطوير فعاليات العيد والحفاظ على التراث الوطني وتعريف الأجيال الجديدة به ودعم المواهب والفنون التراثية. وإتاحة الفرصة أمام فرق الفنون الشعبية والفلكلورية للالتقاء بعشاق التراث وتيسير إمكانات توثيقه والحفاظ على كنوزه من الاندثار.

والقرية التراثية مجهزة بكل التجهيزات الفنية لعرض مظاهر الاحتفال بالعيد قديماً وطرق التعبير عن فرحة العيد في جميع مناطق المملكة إلى جانب تجهيزات خاصة لتقديم الفعاليات التمثيلية ولوحات الفلكلور الشعبي.

وتضم القرية التراثية متحفاً للعملات القديمة والأدوات التراثية التي كانت تستخدم في صناعة احتياجات الإنسان من الطعام والملبس وغيرها إلى جانب الأدوات المستخدمة في الحرف القديمة مثل الخرارة وصناعة المفروشات والنجارة

وتم تخصيص فعاليات القرية التراثية لاستقبال العائلات في احتفالات العيد حيث تتضمن باقة من الأنشطة للأطفال منها أوبريت انشادي يحكي فرحة العيد ومظاهر التعبير عنها على مر العصور.

أوبريت «كلنا وطن واحد» يحتفي ببطولة جنود المملكة البواسل

فعاليات ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي إطار دعمها لفئة غالية على المجتمع خصصت أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة لإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الفرصة لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن للمشاركة في التعبير عن فرحتهم بالعيد.وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات ومؤسسات العمل التطوعي المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والنساء.

وتضم قائمة الفعاليات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة عروض مسرحية لفرقة الصم بالمؤسسة العامة لصوامع الغلال والتي ستقدم وعرض مسرحي لذوي الإعاقة البصرية على مسرح جامعة الأمير سلطان بمشاركة جمعية كفيف وعدد من الممثلين، بالإضافة إلى فعاليات ذوي الإعاقة الحركية التي ستقام بساحة العروض في حي الجزيرة وتم تجهيز موقع كبير بفعالية مخصصة لها تحت إشراف نخبة من المختصين في رعاية هذه الفئة، كما تشمل فعاليات عيد الرياض عدد من الأنشطة الترفيهية للنساء والفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي سوف يتم تقديمها في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي ومركز الملك فهد الثقافي ومركز الملك سلمان الاجتماعي ضمن منظومة الفعاليات النسائية.

مشاركة مؤسسات العمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية

ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الفطر المبارك هذا العام خصصت الأمانة عدة مواقع لمؤسسات العمل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للمشاركة في احتفالات عيد الرياض، وإتاحة الفرصة للمستفيدين من خدماتها للاستمتاع بفعاليات العيد.

أوضح ذلك مدير فعاليات عيد الرياض م. إبراهيم بن ناصر الهويمل، مشيراً إلى أن قائمة مؤسسات العمل الخيري والتطوعي المشاركة في احتفالات عيد الرياض هذا العام، تشمل جمعية المكفوفين الخيرية "كفيف"، والتي تشارك بباقة من الفعاليات الخاصة لمن حرموا من نعمة البصر وذلك بجامعة الامير سلطان الأهلية وتتضمن أنشطتها مقاطع تمثيلية ومسرحية وفقرات إنشادية ومسابقات لأسر المكفوفين كما تشارك في فعاليات عيد الرياض أيضاً الجمعية السعودية للإعاقة السمعية "سمعية" بعدد من الفعاليات والتي تقام على مسرح مؤسسة صوامع الغلال بمشاركة فرقة الصم، والتي تقدم عدة مشاهد مسرحية تعبر عن المشكلات التي تواجه هذه الفئة في حياتها اليومية، وتدعو إلى تضافر تفاعل كافة فئات المجتمع في رعاية ودعم هذه الفئة.

وأشار م. الهويمل إلى حرص أمانة الرياض على إتاحة الفرصة لجمعيات أخرى مثل جمعية أسر التوحد الخيرية وجمعية "سند" لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وجمعية الإعاقة الحركية لكبار السن ومركز التأهيل الشامل للإناث، للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالعيد هذا العام من خلال تقديم كافة التسهيلات لها للتعريف بأنشطتها وبرامجها واستضافة المستفيدين من خدماتها من المرضى والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع بالفعاليات ومشاركة أقرانهم فرحة العيد، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة في جميع مواقع الفعاليات وتهيئة جميع المواقع بكل ما يلزم من التجهيزات لاستقبال هذه الفئات الغالية من أبناء الوطن.

خمس لوحات تروي ملحمة توحيد المملكة وإنجازات خادم الحرمين

فعاليات شعبية مفتوحة

أعدت أمانة الرياض برنامج حافل لمعايدة عائلات العاصمة بساحة الدوح بباقة من الفعاليات الشعبية المفتوحة تتضمن العرضة السعودية، العرضة الدوسرية، المزمار، والخبيتي، وعرضة جازان. بالإضافة إلى أمسيات شعرية لنخبة من نجوم الشعر الشعبي وعازف الربابة.

وتتضمن فعاليات عيد الرياض بساحة الدوح أوبريت إنشادي بعنوان " كلنا وطن واحد" يتكون من 5 لوحات، تتناول اللوحة الأولى منها ملحمة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه، بينما توثق اللوحة الثانية لإنجازات ومناقب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – وتجدد اللوحة الثالثة من الأوبريت مشاهد مبايعة الشعب السعودي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد بينما تتناول اللوحة الرابعة وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في حين تحتفي اللوحة الخامسة بعاصفة الحزم وبطولات جنود المملكة البواسل.

ويشارك في تقديم الأوبريت الذي يخرجه المخرج محمد اليحيى المنشدون فهد مطر وعبدالله السكيتي وعبدالله العبودي.

وخصصت أمانة الرياض ضمن فعاليات العيد بساحة الدوح عدد كبير من الاحتفالية للأطفال منها عروض الدمى الكرتونية ومشاهد كوميدية وتعليمية ولوحات إنشادية بالإضافة إلى عدد من الألعاب الشعبية والحديثة مثل لعبة المضامير ولعبة أطول كم في العالم، ولعبة المربعات والكرات المتناثرة ولعبة من سيربح الكنز ولعبة الهدية الملتهبة.

وأنشأت الأمانة مدرجات خاصة للرجال وأخرى للنساء على جانب الساحة، كما أعدت عدد كبير من الهدايا التذكارية والجوائز للمشاركين في الفعاليات والفائزين بالمسابقات الثقافية والألعاب التي سوف تتواصل ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى منتصف الليل طوال أيام العيد.