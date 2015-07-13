حوار في الجول – الواثق شريف عبد الفضيل: الأهلي قلبه ميت.. ووجود الزمالك مصلحة

الأهلي قلبه ميت ولهذا لا يعبأ بالظروف التي مر بها. وسيظل ينافس على البطولات خاصة وقد جاء تحد جديد له اسمه الزمالك.. هكذا يؤمن الواثق في نفسه والممتن لجماهير القلعة الحمراء شريف عبد الفضيل.

المدافع المخضرم شريف عبد الفضيل نجم القلعة الحمراء أعلن رسميا منذ دقائق تجديد عقده مع الأهلي.

وFilGoal.com أجرى حوارا مع اللاعب الذي يسعى للوقوف على قدميه مجددا، ليستعيد موقعه الطبيعي في التشكيل الأساسي للأهلي، وكذلك منتخب مصر.

وينقل FilGoal.com تصريحات شريف عبد الفضيل في تلك النقاط الآتية:

تحد جديد

"سعيد للغاية. دخلت تحديا جديدا مع الأهلي بتوقيعي على العقد الجديد. لكني واثق في أن الفترة المقبلة ستكون ممتازة إن شاء الله".

"جددت عقدي لأني أصلا أحب الأهلي. أنا منذ بدأت مسيرتي مع كرة القدم وأنا أعشق هذا النادي وأرغب في البقاء داخله حتى النهاية".

"الزمالك قدم لي عرضا فترة وجودي في الإسماعيلي، كان عرضه أعلى أيضا. لكني اخترت الأهلي، ولازلت على هذا العهد".

لم أشعر بالقلق

"لم أشعر بالقلق أبدا إيزاء التأخير في تجديد عقدي. في كل السنوات الماضية كنت دوما أجدد عقدي مع الأهلي في اللحظات الأخيرة".

"أخر مرة جددت عقدي مع الأهلي قبل غلق باب القيد بثوان قصيرة".

"المشكلة فعلا التي كنت أتمنى حسمها وإنهاء تلك المرحلة هي الإصابات المتكررة التي ضربت مسيرتي مؤخرا".

"ما جعلني ألعب في الأهلي منذ البداية أنه ناد بطولات. وهدفي سيكون أن تكون السنوات المقبلة مثلما كان عهدي مع الفريق حين وصلت، عدد قياسي من البطولات".

الاطمئنان

"لكني كنت دائما واثقا مطمئنا في قدراتي. لماذا؟ لأني كلما كنت أعود وأصبح لائقا ألعب وأبذل قصارى جهدي".

"ألعب كظهير أيمن أو ناحية اليسار. في قلب الدفاع أو وسط الملعب، لم أقل للجهاز الفني أبدا إن هذا المركز قد يخصم من رصيدي أو يحرقني".

"أنا أحب النادي، ولم ولن أتأخر عنه أبدا".

"وهدفي فقط في المرحلة المقبلة هو الوقوف على قدمي. قيدي إفريقيا. العودة للأهلي والمشاركة أساسيا ومن هناك سأستعيد موقعي في المنتخب".

قلب ميت

"احب أن أوجه كذلك رسالة إلى من يتهم الأهلي بأنه يتخاذل. لاعبو الأهلي قلبهم ميت أصلا".

"مررنا بحادثة بورسعيد وانقلاب في مالي. أصبحنا لا نهتز، سنة الحياة تقول إننا لن نحصد كل البطولات، لكن يبدو واضحا أننا نعيد بناء الفريق، ونفعل ذلك بنجاح".

"إيفونا مع أنطوي مع كل الصفقات الجديدة، هناك رمضان صبحي وهناك تريزيجيه. يبدو جليا أن الفريق يتشكل وبامتياز".

الزمالك

"الزمالك وجوده مصلحة لنا".

"الأهلي في المعتاد يفوز بالبطولات بسهولة. لكن الزمالك يخلق منافسة لنا، يخلق دافعا جديدا للاعبي الأهلي".

"وجود الزمالك في الكونفدرالية يخلق لدينا الحافز لنقدم عروضا أقوى في إفريقيا، وفي الدوري والكأس والسوبر".

"صحيح أن الزمالك يمتلك فريقا قويا، لكن السنوات المقبلة مع الأهلي متكامل العناصر سنخلق منافسة رائعة للكرة المصرية".

شكرا

"أشكر النادي جدا على دعمه. أقدر خصيصا دور علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة لأنه دائما كان يثق في ويدعمني".

"أشكر وائل جمعة مدير الكرة وهيثم عرابي رئيس اللجنة الخارجية والتعاقدات والإدارة. كلهم وثقوا في".

"وأشكر جدا فتحي مبروك المدير الفني للفريق. أعرف دوما أنه يثق".