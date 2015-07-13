حوار في الجول - محمد حمدي عن احترافية الأهلي.. والتنافس مع إيفونا وأنطوي

يدرك محمد حمدي زكي هداف الاتحاد السكندري الذي ينتظر إتمام انتقاله للأهلي قريبا، حجم التنافس الذي ينتظره في النادي الأحمر.

هداف الاتحاد صاحب الـ23 عاما، أعلن لـFilGoal.com أنه وقع للأهلي بالفعل على عقد يمتد لخمسة مواسم، بعدما انتهى تعاقده مع زعيم الثغر.

ويكشف محمد حمدي في حواره مع FilGoal.com تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي، وأزمة العقد مع الاتحاد. والمنافسة التي تنتظره من أجل المشاركة أساسيا مع الفريق الأحمر.

- كيف كانت المفاوضات مع الأهلي؟ ومتى تمت؟

أولا أريد أن أوضح أن كل الأخبار التي خرجت منذ شهور عن أنني وقعت للأهلي فعلا غير صحيحة وكاذبة تماما، توقيعي مع الأهلي لم يتم إلا خلال الأيام الماضية. وبعدما تأكدت أن تعاقدي مع الاتحاد انتهى هذا الموسم.

اتفقت مع إدارة الأهلي على الانتظار عن الإعلان الرسمي لمدة أسبوع، لأنني قد استقبل عرضا سعوديا خلال الأيام المقبلة. الحقيقة تفاجأت من احترافية مسؤولي النادي الأهلي الذين وافقوا على شرطي.

- ولكن لماذا يصر الاتحاد على أن عقدك يستمر للموسم المقبل؟

لا أفهم موقف الاتحاد الذي يعرف مسؤولوه جيدا أن تعاقدي انتهى، وأن العقد الذي يتحدثون عنه غير موثق.

هم يريدون أن يضعوني في (وش) المدفع مع الجماهير، بالتحدث عن أنني هربت من النادي ووقعت للأهلي. في حين أنهم كانوا يعرفون منذ فترة أن عقدي ينتهي.

وأريد أن أؤكد أنني أساسا لم أعرف بقضية العقد إلا هذا الموسم، وبعدما أصبحت مطلوبا في عدد من الأندية، ولكن يبدو أن الاتحاد يأتي على أولاده.

أنا حسمت قراري بالرحيل عن الاتحاد بنهاية الموسم حتى لو لم يطلب الأهلي ضمي، فأنا أريد أن أخوض تجربة جديدة وأشعر فيها أيضا بالتقدير.

- وكيف ترى اتهامات الاتحاد للأهلي بالقرصنة؟

أريد أن أؤكد أن الأهلي كان يريد تعويض الاتحاد بشكل ودي عن ضمي، رغم أنه تعاقدنا قانوني، ولكنهم كانوا يريدون الحفاظ على العلاقة مع الاتحاد.

طبعا هذا الموقف تغير مع بيان الاتحاد واتهامات القرصنة، وهذا طبيعي.

- ولماذا اشترطت على الأهلي انتظار العرض السعودي؟

هي فرصة كبيرة من الناحية المادية قد لا تتكرر مستقبلا. والأهلي قدر موقفي، وأشكرهم على ذلك.

- وماذا ستفعل إذا قدم الزمالك عرضا أكبر من الأهلي؟

أنا فخور بأن الأهلي والزمالك وأندية أخرى مهتمة بضمي الآن، بعدما كنت موفقا هذا الموسم عن أي موسم مضى، ولكن اعتقد أن الأمور باتت محسومة بتوقيعي.

- وهل تشعر بقدرتك على المشاركة مع ضم الأهلي للاعبين بحجم ماليك إيفونا وجون أنطوي؟

لست قلقا من الصفقات الهجومية التي يجريها الأهلي. فالملعب هو الفيصل بيننا، والتنافسية تساعد على تطوير مستواي.

فمثلا هذا الموسم لم يعتمد علي الكابتن حسام حسن عندما تولى مسؤولية الاتحاد. فكنت أتدرب بجدية و(أموت) نفسي في الملعب من أجل إقناعه حتى نجحت في النهاية، وباتت مشاركتي محسومة.

الآن في الأهلي سأفعل نفس الشيء حتى أحصل على ثقة الجهاز الفني من أجل المشاركة، سأقدم أفضل ما لدي في التدريبات. والأهلي هو المستفيد من التنافس بين اللاعبين.