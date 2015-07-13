بالفيديو - الهلال يدهس سموحة بهدف مارادوني وآخر كوميدي

سجل نزار حامد لاعب وسط الهلال السوداني هدفا رائعا في شباك سموحة ليقود فريقه لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 2-0 في مباراة الفريقين يوم الأحد.

وحل سموحة ضيفا على الهلال ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وافتتح نصر الدين الشهيل أهداف اللقاء بهدف كوميدي مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل حامد هدفا سيضل في ذاكرة السودانيين لفترة طويلة.

فقد انطلق نزار حامد من قبل منتصف الملعب ليراوغ كل من يقابله قبل أن يسدد في شباك سموحة بنجاح في الدقيقة 81.

ورفع الهلال رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد سموحة عن ثلاث نقاط.

ويلعب المغرب التطواني مع مازيمبي الكونجولي ضمن المجموعة نفسها في وقت لاحق من يوم الأحد.

شاهد هدف الهلال الكوميدي الأول

شاهد هدف الهلال المارادوني الثاني