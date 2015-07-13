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مرتضى للأهلي: بالهنا والشفا صفقة إيفونا

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مرتضى للأهلي: بالهنا والشفا صفقة إيفونا مرتضى للأهلي: بالهنا والشفا صفقة إيفونا

"بالهنا والشفا ليكم إيفونا" .. هكذا تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد انضمامه ماليك إيفونا مهاجم الوداد إلى الأهلي.

ودخل الأهلي والزمالك في صراع شرس للتعاقد مع مهاجم منتخب الجابون والوداد إيفونا قبل أن ينجح الأهلي في إنهاء السباق لصالحه.

وتحدث مرتضى منصور عقب إتمام الأهلي التعاقد مع إيفونا قائلا: "إيفونا كتلة من النار دخلت نادي الأهلي".

وأضاف في تصريحات مع قناة (LTC) "بالهنا والشفا على الأهلي صفقة إيفونا".

وأشار رئيس الزمالك إن تعاقد الأهلي مع إيفونا سيتسبب في عديد من المشاكل داخل النادي الأهلي.

وكان مرتضى منصور قد أكد إنه وصل لما يريد بخصوص صفقة إيفونا بعدما وصل سعره إلى 40 مليون جنية على حسب ما قاله رئيس ازمالك.

وأتم مرتضى منصور حديثه ضاحكا "سأترك مكانا بالقائمة الإفريقية للزمالك لأجل إيفونا. لأني سأضمه بـ200 ألف".

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