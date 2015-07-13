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مرتضى يكشف خطوات إعادة شيكابالا للزمالك

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مرتضى يكشف خطوات إعادة شيكابالا للزمالك مرتضى يكشف خطوات إعادة شيكابالا للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اتفاقه مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" على خطوات إعادته من صفوف سبورتنج لشبونة.

وأفادت صحيفة (أوجوجو) البرتغالية بأن شيكابالا سيلتقي بمسؤولي سبورتينج لشبونة مع وفد من الزمالك، من أجل الاعتذار عما بدر منه تجاه الفريق.

وقال مرتضى لقناة "ltc": "قابلت شيكابالا في عزاء سامي العدل اليوم، واتفقت معه على دعوة سفير البرتغال في إلى مقر نادي الزمالك من أجل الاجتماع معه".

وتابع "السفير البرتغالي صديق شخصي لرئيس سبورتنج، وسنطلب منه التوسط من أجل الصلح".

وواصل مضيفا "يسافر شيكابالا بعدها إلى البرتغال، حيث سنعرض على سبورتنج إعادة الأمور التي دفعوها في الصفقة".

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