شيكابالا لـ في الجول: الزمالك فريق ممتع.. أتمنى المشاركة معه في الكونفدرالية

يثق محمود عبد الرازق "شيكابالا" النجم الذي يقترب من العودة إلى الزمالك من سبورتنج لشبونة، في قدرته على استكمال مشوار كأس الكونفدرالية.

وأفادت صحيفة (أوجوجو) البرتغالية بأن شيكابالا سيلتقي بمسؤولي سبورتينج لشبونة مع وفد من الزمالك، من أجل الاعتذار عما بدر منه تجاه الفريق.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سيدعو السفير البرتغالي في القاهرة لزيارة مقر الزمالك، ومطالبته بالتوسط لتسهيل عودة شيكا.

وقال شيكابالا لـFilGoal.com اليوم الأحد: "نقترب من حسم الأمور قريبا مع سبورتنج لشبونة، وأشكر رئيس الزمالك على الجهد المبذول من أجل إنهاء الصفقة في أسرع وقت".

وتابع "سأسافر إلى البرتغال في الأيام المقبلة من أجل الاجتماع مع مسؤولي سبورتنج، والعودة لارتداء قميص الزمالك قريبا".

وواصل مضيفا "أعد جماهير الزمالك بأن أكون إضافة قوية للفريق، خاصة أنني استمتع بأداء الفريق الآن وسعيد بما يحققه في الدوري والكونفدرالية".

FilGoal.com وجه سؤالا لشيكابالا. هل انت جاهز للمشاركة مع الزمالك في حال العودة قريبا؟

أجاب شيكا "أتدرب بشكل منفرد الآن، وأتمنى أن أكون قادرا على الانضمام لقائمة الزمالك الإفريقية واستكمال مشوار الكونفدرالية".