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هداف الدوري يكشف .. اتجهت للكرة الطائرة بعدما رفضني الأهلي والزمالك

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هداف الدوري يكشف .. اتجهت للكرة الطائرة بعدما رفضني الأهلي والزمالك هداف الدوري يكشف .. اتجهت للكرة الطائرة بعدما رفضني الأهلي والزمالك

كشف حسام باولو مهاجم الداخلية وهداف الدوري المصري عن أنه اتجه للعب الكرة الطائرة في بداية مشواره، بعدما أخفق في اختبارات الأهلي والزمالك.

ويتصدر باولو قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 20 هدف، عقب نهاية مباريات الداخلية في المسابقة.

وقال باولو لقناة "LTC": "في بداية مشواري، فشلت في كل الاختبارات التي خضعت لها. في الأهلي والزمالك والترسانة والسكة الحديد".

وتابع "اتجهت للعب الكرة الطائرة، ولعبت في مركزي الليبرو وعلى الشبكة لمدة عامين".

وواصل مضيفا "بعدها عدت للعب كرة القدم مع فريق طوخ".

وينضم باولو إلى سموحة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده هذا الموسم مع الداخلية.

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