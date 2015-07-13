حسام باولو: فليتوج الزمالك بكل البطولات ولا يلحق بي باسم مرسي

تمنى حسام باولو مهاجم نادي الداخلية تتويجه بلقب هداف الدوري المصري على حساب باسم مرسي مهاجم الزمالك.

باولو يحتل صدارة هدافي الدوري المصري بـ20 هدف. بينما يأتي باسم مرسي ثالثا بـ14 هدف.

ولكن باسم مرسي ما زال أمامه الفرصة إذ ما يزال يمتلك الزمالك أربع مباريات في الدوري.

وقال باولو: " نفسي أُتوج بهداف الدوري".

وأضاف ضاحكا في تصريحات مع قناة (LTC) " يا رب الزمالك يفوز بكل البطولات ولكن لا يلحق بي باسم مرسي في صدارة الهدافين".

الزمالك في صدارة الدوري ويحتاج فقط 4 نقاط من مواجهة النصر والأهلي وطلائع الجيش ووادي دجلة لأجل حسم لقب الدوري رسميا.