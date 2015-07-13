رغم الانتقادات التي طالت يعقوب عبد الله فهد العليوة يقول له: أنت بطل

دافع مؤلف مسلسل "قابل للكسر" الكويتي فهد العليوة، عن أحد المشاهد الذي ظهر بها الفنان يعقوب عبد الله في الحلقة الـ18 وهو يضع أحمر الشفاه، وأكد العليوة أن المشهد يخدم السياق الدرامي للأحداث، منتقداً السب والقذف الذي تعرّض له احد أبطال عمله.

وأضاف فهد: "في الحلقة 18 من مسلسل "قابل للكسر" قام يعقوب عبد الله في أحد المشاهد بوضع أحمر الشفاه وفق السيناريو المكتوب، لضرورة درامية تظهر مدى يأس الشخصية واستعداداها لفعل أي شيء للوصول إلى هدفها، وكان الهدف أن يترك أثر أحمر الشفاه على ملابسه لإثارة غيرة طليقته، وأكد ذلك من خلال جملة قالها في أحد المشاهد ولم يكن الهدف من المشهد الّتشبه بالنساء أو يقصد أي شيء مخل بالآداب العامة أو الاخلاق".

وأضاف العليوة: "تناسى الجمهور أن واحداً من أهم فناني الكويت وأقربهم إلى القلوب ظهر طوال سنوات مسيرته الفنية بدور امرأة وهو الراحل عبد العزيز النمش رحمة الله عليه، والذي نكن له الحب والتقدير، وتناسوا أجمل أدوار النجم عبد الناصر درويش التي قدمها بصورة امرأة وكان لها أثراً جميلاً ولا زال الكل يضع مقاطع منها في كل مكان ويتابعها بحب، بالإضافة إلى النجم حسن البلام، وناصر القصبي، وولد الديرة وغيرهم الكثير من الممثلين الذين تجاوزوا ما فعله يعقوب عبد الله بمراحل وقدموا أداوراً رائعة لا تزال خالدة.

واستغرب كاتب "قابل للكسر" أن ينسى البعض كل الأدوار التي قام بها النجوم المذكورة، وتركوا المسلسل والمشهد والفكرة من ورائه وانهالوا على يعقوب بالسب والسخرية بالرغم من أن ما قام به يعتبر شجاعة وقوة وثقة بالنفس أهنئه عليها، وعلى مدى اتقانه للدور والشخصية دون التفكير بردود الفعل السطحية وأذكّر من هاجموا يعقوب بأنه قدم المشهد بحرفية عالية كونه إنسان واعٍ وفاهم رسالة الفن ودون خوف، شكراً يعقوب أنت بطل".

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