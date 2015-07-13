جيني غارث تدخل القفص الذهبي

تزوجت الممثلة العالمية Jennie Garth من حبيبها Dave Abrams مساء يوم السبت، في حفل زفاف بسيط أقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وذكرت صحيفة People الامريكية نقلاً عن لسان الطرفين أن الليلة كانت مميزة ومثالية من جميع النواحي.

وقال الثنائي: نحن سعيدان جداً لأن جميع الأصدقاء والأحبة شاركونا هذه المناسبة الخاصة.

وأكثر ما لفت الأنظار خلال السهرة هو أن Luca و Lola و Fiona بنات Garth من زوجها السابق الممثل والمنتج Peter Facinelli، حضروا الزفاف وتقاسموا مع والدتهم فرحتها الكبيرة.

يشار إلى أن علاقة Jennie Garth البالغة من العمر 43 عاماً و Dave Abrams الذي يصغرها بـ 9 سنوات، بدأت العام الماضي، وأعنا خطوبتهما في مارس 2015.