التعليم: ندرس تطبيق "الأدنى للأجور" على معلمى المدارس الخاصة العام المقبل

كشف الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة بدءًا من العام المقبل، مشيرًا إلى أن آخر لقاء جمع بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى تساءل الرئيس: هل هناك معلمون يتقاضون راتبًا أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك معلمين يتقاضون 500 جنيه وبعضهم 600 جنيه، موضحًا أن الرئيس السيسى شدد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى على معلمى المدارس الخاص، مؤكدًا أنه لا تهاون فى تطبيق الحد الأدنى على المعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تطبيق الحد الأدنى يتم بناء على آلية محكمة تضمن عدم تحمل ولى الأمر أى أعباء مالية جديدة، وذلك عن طريق زيادة عدد الطلاب فى المدرسة.