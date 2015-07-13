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التحالف الدولى بقيادة أمريكا ينفذ 27 غارة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا

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التحالف الدولى بقيادة أمريكا ينفذ 27 غارة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا التحالف الدولى بقيادة أمريكا ينفذ 27 غارة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا
قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة شن يوم السبت 16 غارة جوية فى سوريا و11 أخرى فى العراق على قوات تنظيم داعش.

وقال البيان إن الغارات فى سوريا نفذت باستخدام قاذفة وطائرة مقاتلة وطائرة بدون طيار بالقرب من الحسكة والرقة وحلب وكوبانى.

وأضاف البيان أن طائرة سورية نفذت ضربات جوية داخل الرقة فى "وقت شن غارات التحالف تقريبا" وأكد "عدم وجود تنسيق" مع التحالف.

وذكر البيان أن أقرب غارة للتحالف كانت على بعد 6.75 كيلومتر من مركز مدينة الرقة واستهدفت أربعة جسور، وقال البيان إن الغارات الجوية فى العراق نفذت باستخدام مقاتلة وطائرات بدون طيار قرب الحويجة وبيجى والفلوجة والحبانية ومخمور والرمادى وسنجار وتلعفر.

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