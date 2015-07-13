سعد الحريرى: "عاصفة الحزم" أصبحت شوكة فى حلق المشروع الإيرانى

قال سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن "عاصفة الحزم" أصبحت شوكة فى حلق المشروع الإيرانى الهادف للسيطرة على المنطقة العربية، لافتاً إلى أن المعلومات التى بلغته منذ يومين أكدت له أن التحالف العربى أصبح شوكة فى حلق إيران، لافتاً إلى أن الجيش اللبنانى يقوم بواجبه على أكمل وجه والتجارب فى عرسال وصيدة لا تحتاج لدليل، مشدداً على أن الرهان على المتغيرات فى سوريا لن يصنع رئيس للبنان.

وأضاف "الحريرى" خلال كلمة له فى بيروت، أن الإجماع الوطنى سد منيع يؤكد على أنه لابد من إعطاء الدولة حقها فى المسئولية الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحديد الإطار الكامل لمكافحة الإرهاب وحماية البلدات البقاعية وضبط الحدود فى الاتجاهين ومعالجة النزوح السورى بما توجبه العلاقات الإنسانية والأخوية وقواعد السلامة المطلوبة للأمن اللبنانى، بينما "حزب الله لا يريد أن يسمع هذا الكلام".

وأشار "الحريرى" إلى أن ميليشيا حزب الله تتخذ الطابع المذهبى وما هى إلا مجموعة مسلحة تعمل من خلال النزعة الطائفية خارج الحدود اللبنانية فى عدد من المدن السورية والعراقية و اليمنية وهو أمر غير مقبول.

وتابع متهكما على حزب الله: "طريق فلسطين لا يمر من خلال الزبدانى ودمشق ولكن الطريق من بيروت على طهران بيمر على سوريا والعراق.. بس الطريق إلى فلسطين أكيد لا".