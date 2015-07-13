مقتل 4 أشخاص فى هجوم صاروخى على مدينة بنغازى الليبية

أفادت مصادر طبية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 حين سقط صاروخ فى منطقة سكنية مدينة بنغازى بشرق ليبيا اليوم الأحد.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، وكان متشددو تنظيم داعش، أعلنوا المسئولية عن هجمات صاروخية سابقة فى بنغازى ثانى أكبر المدن الليبية حيث تخوض قوات الجيش المتحالفة مع مجموعات مسلحة قتالا ضد جماعات متطرفة منذ أكثر من عام.

وقال ناصر الحاسى الناطق باسم سلاح الجو الليبى، إن الهجوم الصاروخى فى شارع بيروت المزدحم وقع بعد ساعات من هجوم بطائرة نفاثة على جرافة محملة بالذخيرة غربى بنغازى.

وتسود الفوضى ليبيا حيث ان القتال الدائر فى بنغازى يأتى فى إطار صراع أوسع بين مجموعات مسلحة شاركت فى الإطاحة بحكم معمر القذافى عام 2011، والآن تنقسم هذه المجموعات فى دعم حكومتين متنازعتين.

وتسيطر كل حكومة على تحالف موسع من المسلحين الذين أطاحوا بالقذافى، وبعد الإطاحة بالقذافى ومقتله انقسمت المجموعات المتعددة على أساس سياسى واقليمى وقبلي.

واستغلت داعش حالة الفوضى وأعدمت عشرات المسيحيين الأجانب وشنت هجمات على حقول نفطية وعلى أحد الفنادق الكبيرة فى طرابلس.

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