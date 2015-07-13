سيف بن زايد: المجالس مصدر لرسم سياسات «الداخلية»

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام، بما شملته من موضوعات ونقاشات وزخم مجتمعي كبير على مستوى الدولة وجهود المشاركين كافة، من مستضيفين وإعلاميين وحضور، باتت تمثل مصدراً مهماً لرسم سياسات وزارة الداخلية التطويرية الساعية إلى تلبية آمال شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطهور.

وأضاف سموه أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة تطبيق التوصيات الهادفة التي توصلت إليها مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام، بما يعزز الأهداف والاستراتيجيات العامة للحكومة الاتحادية كواحدة من أفضل حكومات العالم. جاء ذلك في تصريح لسموه على هامش حفل تكريم المستضيفين والإعلاميين المحاورين الذين شاركوا بالمجالس الرمضانية لوزارة الداخلية في دورتها الرابعة مساء أمس «الأحد» بفندق «ريتز كارلتون» في أبوظبي بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون وإدارة الإعلام الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وثمن سموه تزايد إقبال المواطنين رجالاً ونساء على المجالس الرمضانية عاماً تلو الآخر، وحرصهم على تعزيز التعاون والتواصل مع وزارة لداخلية في مواجهة التحديات والظواهر المجتمعية، وتقديم المقترحات التي تعزز من جودة الخدمات، وتكريس استقرار المجتمع وأمنه، ليكونوا أعضاء مشاركين وفاعلين في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد بفضل قيادتها الاستثنائية الحكيمة.

حضر الحفل معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء محمد العوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، وقادة الشرطة والمديرون العامون وعدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

وشاهد سموه والحضور فيلماً تسجيلياً، استعرض لقطات من أبرز ما دار في المجالس الرمضانية التي عقدت هذا العام على نطاق واسع على مستوى الدولة، وما تناولته من موضوعات ونقاشات وما توقفت عندها من محطات.وفي لفتة إنسانية من سموه، اصطحب أبناء الشهيد طارق الشحي إلى المنصة الرئيسة لتكريم المستضيفين والإعلاميين المحاورين، تقديراً لجهودهم في المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية في دورتها الرابعة، وتسلم سموه هدية تذكارية من سمية السويدي، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، تقديراً لسموه على رعايته لملتقى القائد الاستثنائي.

ثم تفضل سموه بتقديم شهادات الشكر والتقدير للمستضيفين والإعلاميين المشاركين، تأكيداً من سموه أن المجتمع الواعي والإعلام الهادف يمثلان إحدى أهم الركائز الرئيسة لدعم مسيرة الأمن والاستقرار في الدولة. وفي لفتة كريمة، منح سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان المشاركين في مجالس وزارة الداخلية الرمضانية ميدالية خدمة المجتمع، تثميناً للدور الوطني والبنّاء الذي قام به المواطنون المستضيفون لتلك المجالس والنخب الإعلامية والثقافية التي أدارتها وما تخللته من نقاشات حرة تتعلق بجميع جوانب المجتمع، فضلاً عما تمخضت عنه من مقترحات وتوصيات نهضوية عامة.