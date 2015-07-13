حاكم أم القيوين يزور المجلس الرمضاني لأهالي منطقة فلج المعلا

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالمجالس الرمضانية في الدولة عامة وأم القيوين خاصة، لما لها من دور في دعم الترابط والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع واستعراض موضوعات وقضايا تهم الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو حاكم أم القيوين الليلة الماضية يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، للمجلس الرمضاني لأهالي منطقة فلج المعلا.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين مع المواطنين رواد المجلس الرمضاني التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل شهر الرحمة والمغفرة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص صاحب السمو حاكم أم القيوين الدائم على الالتقاء بأبنائه المواطنين والتواصل معهم وتقاسم الآراء والمواضيع فى مجالس أهالي المناطق الرمضانية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الاسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل.