مصرع لص بقرية كوم النور بميت غمر سقط من الدور الرابع

لفظ لص أنفاسه الأخيرة بقرية كوم النور التابعة لمركز بعد سقوطه من الدور الرابع أثناء هروبه من صاحب المنزل.>تلقى اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر، بوصول بلاغ من محمد عبد الوهاب محمد حسانين، بوجود لص داخل منزله بقرية كوم النور التابعة لدائرة المركز وبعد أن استشعر اللص قدومه حاول الهرب فسقط من الدور الرابع، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن اللص يدعى عماد محمود عبد العال عبد العال الإمام، 17 سنة، ومقيم أتميده.

وتم تحرير المحضر رقم 11959 جنح مركز ميت غمر لسنة 2015 وتم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان الإصابات وأسباب الوفاة.

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