النيابة تستجوب مدير قرية سياحية غرق بحمام سباحتها 3 أطفال بالغردقة

استدعت نيابة سفاجا الجزئية، مدير القرية السياحية بخليج مكادى جنوب الغردقة، لسماع أقواله فى واقعة غرق 3 أطفال وإصابة الرابع فى حمام السباحة الخاص بها اليوم، كما استدعت مسئولى الإنقاذ النهرى من العاملين بالقرية لسماع أقوالهم.

كان الدكتور حسام جميل، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بنقل سيارات إسعاف 3 جثث أطفال إلى مستشفى الغردقة العام بعد غرقهم فى حمام سباحة إحدى القرى السياحية الكبرى بمنطقة خليج مكادى، ونقل الرابع مصابًا إلى ذات المستشفى حيث تجرى محاولات لإنقاذه.. تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.

- مصرع 3 أطفال بينهم شقيقان غرقًا فى حمام قرية سياحية بالغردقة