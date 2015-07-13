حظك اليوم: توقعات الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

-حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

>صاحب برج الحمل لا تمهه الحياة إلا من وجهة نظره، وربما كان أنانيا أو مزعجا ولكن أحدا لا يستطيع أن يشكو أو يتأفف منه فهى أنانية الأطفال، وإذا أشبعت رغباته فإنه يشعرك باهتمامه ويمكن أن يكافئك، فبراءة برج الحمل وسلامة نيته وصفاء قلبه تغطى على تلك الأنانية الطفولية فى كثير من الأحيان.>مولود برج الثور العصبى قد يثور مرة أو مرتين فى السنة، أما الهادئ منهم فقد تمر حياته دون أن يثور إلا مرة أو مرتين فى حياته، وما يغضب صاحب البرج ليس بالأمر الهين أو البسيط، ولهذا فإن غضبه مزعج ومخيف.

وهو نادر ما يقلق أو ينزعج من شىء ولكن طبيعته ليست متقلبة أو حادة ولا يتأثر بالأحداث بسهولة ويتخذ قراراته بهدوء وحذر، ولا يحب التغيير الدائم ويرتبط بالأرض بسبب طبيعته الترابية.

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

>الرجل والمرأة من برج الجوزاء لهما عيون جميلة وصغيرة يشع منهما الذكاء الممتزج بالحرص ولا يركز صاحب برج الجوزاء نظره على شىء معين من كثرة انفعالاته، فعيونه زائغة دائما وهى من أسهل العلامات التى يتميز بها أصحاب الجوزاء، يداه أقوى جزء فى جسمه وهو سريع الحركة فى غاية النشاط الذهنى والجسمانى، وقدماه صغيرتان ويمكنه السير لمسافات طويلة دون أن يشعر بالتعب.>مولود برج السرطان مرح يحب النكتة ولا يتصنع الضحك أبدا، ولكنه قد يكتفى بالابتسام وقد يبدو أنه لا يحب الأضواء، لكنه على عكس ذك يحب التألق أو ما يسمى بالنجومية.

يتميز صاحب برج السرطان بطيبة قلبه لكنه فى نفس الوقت يمتلك لسانا لاذعا، ومع ذلك تنساب دموعه من صميم قلبه ومشاعره المرهفة فحساسيته تجعله يشعر بالجرح من النظرة الجافة، وفى هذه الحالة ينسحب ويتقهقر وينعزل بهدوء.

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 13 يوليو / تموز 2015

>برج الأسد كوكبه الشمس أبولو وكان إله الجمال عند الإغريق رشيق فى خطواته كالأسد خطواته متزنة وثابتة ومنظره يدل على الرجولة والاعتزاز بالنفس وقوة الشخصية، وهو متوسط القامة وله جاذبية تجاه الجنس الآخر، تجرى فى عروقه دماء الصحة، وتمح آثارها على وجنتيه، رأسه كبير ووجهه كامل الاستدارة تنطق ملامحه بالجرأة وشدة البأس والرهبة.>مولود برج العذراء يوحى شكله دائما أن هناك مشكلة تشغل باله ويبحث عن الحل لها أو يوحى بأن هناك ما يقلقه، لا يحلم أحلام اليقظة أثناء النهار وإذا جاء الليل لا يسأل النجوم عن آماله، القلق من أسوأ عادات أصحاب البرج رفم أنه يخفيه بابتسامته الساحرة فسمات وجهه البريئة تخفى ما فى عقله.>واقعى لا يأخذ بالأحلام والخيالات يعامل الناس بصدق وثقة من دون مراوغة واحتيال يكره المبالغة والمغالاة ويصبو دائما إلى الحقيقة، قارئ جيد وله قدرة فائقة على استيعاب الموضوعات العميقة والصعبة يحب الأصوات والألوان الحلوة والشعر والاستعمال الجيد والجميل للكملة سواء كانت مكتوبة أو مسموعة، لطيف رقيق مشبع بروح الفن محب للجمال وللأحاديث الشيقة.>ملامح أصحاب برج العقرب حادة وصارمة، جميع مواليد هذا البرج يتميزون بالحاسة السادسة التى تشعرهم بالحوادث القادمة قبل وقوعها أو بنتائجها قبل أوانها ومنهم من يقرأ الأفكار كما فى التنويم المغناطيسى، ومعظم أحلامهم وآمالهم صادقة وتتحقق فى المستقبل.>مواليد برج القوس يفهمون جيدا فى الإتيكيت والاجتماعيات وأكفا من يقوم بتطبيقها وتنظيمها، متدين بقلبه وعقيدته سريع الغضب وسريع الصفح والنسيان يحب الصدق، وسريع الفهم والإدراك لما يتم حوله، لا يظل فى مكان معين لأنه كثير الحركة وهذا يرجع لشدة ثقته فى نفسه ومحافظته على مظهره.> برج الجدى يحكمه كوكب زحل، وهو كوكب متشائم ولكنه أقوى الكواكب على الإطلاق وأكثرهم عقلانية، ويهتم بالجزئيات أكثر من الكليات ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بعد استيفائها، يضفى الكوكب على مواليد الجدى "الرزانة" وإنكار الذات والهدوء والصوت الدافئ القادر على الإقناع، يمتاز ببطء الحركة والتفكير والبحث من جميع الوجوع حتى تأكد النتائج.>رغم أن مولود برج الدلو عادة ما يكون هادئا وعطوفا إلا أنه فى بعض الأحيان يستمتع بتحدى الرأى العام وإثارة الدهشة، وهو ليس خبيرا أو مرشدا ولا ساذجا، لكنه غير متحمسا لأى شىء وغير مبال تجاربه المستمرة تتركه دائما فى حالة فضول للوصول إلى حل للأشياء الغامضة.>مولود برج الحوت يرى العالم من منظور وردى يرسم له كل شىء جميلا رائعا، غضبه سطحى قصير الأمد شبيه بدوائر الماء عند رمى حجر به، إذ سرعان ما تتلاشى هذه الدوائر ويستعيد، وهو باستطاعته قراءة الأفكار ويمكن يتخيل ماذا سيحدث ولكن يؤمن بمقولة أريد أن أعيش راضيا بحاضرى عديم الاهتمام بالغد.