إصابة الحامل بسكر الحمل يعرض الجنين للإصابة بالسمنة وأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة، أن أخذ دواء الميتفورمين أثناء الحمل لا يقلل من خطر حصول المرأة البدينة على طفل يعانى من زيادة الوزن.

وقال الباحثون، إن تعرض الحوامل لنسبة زائدة من السكر فى الدم داخل الرحم يمكن أن يسهم فى ولادة طفل يعانى من ارتفاع الوزن.

لذلك، بدأ باحثون بريطانيون البحث فى ما إذا كان إعطاء دواء الميتفورمين الذى يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم للنساء البدينات أثناء الحمل للتقليل من وزن أطفالهن.

وأوضح الباحثون أن هؤلاء الأطفال هم أكثر عرضة لزيادة الوزن فى مرحلة البلوغ، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى وأمراض القلب وأمراض أخرى فى وقت لاحق من الحياة.

وفى هذه الدراسة، تلقت 226 امرأة الدواء خلال الثلث الثانى من الحمل وحتى ولدن أطفالهن، فى حين أخذت 223 من النساء دوائاً وهمياً.

ووجد الباحثون أنه لم يكن هناك فرق فى وزن الأطفال الذين ولدوا لأمهات المجموعتين.

>وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تؤكد على أهمية أن تكون المرأة على الوزن الطبيعى قبل الحمل، لتقيل فرص حصول الأطفال على الأمراض المزمنة بسبب السمنة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى.

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