من غير عنف وضرب.. المنح والمنع أفضل الطرق التربوية

تربية الأطفال وتقويم سلوكهم أهم ما يسعى إليه الوالدين، وفى سبيل الوصول لمسعاهم قد يستعينوا بنصائح الغير أو بتجاربهم الشخصية وطريقة نشأتهم، وأحيانا قد يستعين البعض بالدراسات السلوكيى، والتى تساهم فى تقديم طرقا حديثة لتقويم سلوك الأطفال.

الدكتور جمال فرويز استشارى الأمراض النفسية والسلوكية يساعدنا فى هذا التقرير على تقديم أفضل الطرق لتربية الأطفال.

تربية الأطفال تتطلب وعيا بشخصية الطفل

امنح طفلك مكافأة عندما يصيب وامنع عنه شيئا محببا عند الخطأ

>يؤكد فرويز أن لكل طفل شخصيته الخاصة والفريدة، والتى لا يمكن أن نطبق عليها الوسائل التى نستمع لها من تجارب الغير، أو حتى تلك التى طبقت علينا، وفى جميع الأحوال فإن استخدام الوسائل العنيفة والضرب، من الطرق المرفوضة تماما فى تربية الاطفال.>يوضح فرويز أن أفضل الطرق التربوية على الإطلاق، والتى يصلح تطبيقها على جميع الأطفال والمراهقين أيضا، هى طريقة المنح والمنع، فمنح المكافأة عند القيام بالأمور المحمودة، يشجع الطفل على انتهاج هذا السلوك والحرص عليه.>ومنع بعض الأشياء التى يفضلها الطفل فى حالة قيامه بسلوك خاطئ يشعره بالمسئولية عن أفعاله ويمنعه من تكرار الخطأ.

فيما يحذر فرويز بشدة من التعامل مع المصروف كوسيلة عقابية، يمكن منعها، ويجب الحرص على امداد الطفل بمصروفة اليومى بصورة دائمة حتى بعد ارتكابه الأخطاء.