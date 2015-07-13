احذر.. 4 أعراض مرضية قد تصيبك فى نهاية رمضان.. منها مشاكل البول والمعدة

ونحن نودع شهر رمضان، قد يلاحظ بعضنا إصابته ببعض الأعراض المرضية، والتى لا يعى لها سببا محددا، إلا أنه لا شك أنها بيد الإنسان لا بسبب الصيام، فالصيام برىء من كل الأعراض غير الصحية التى تصيب الصائم.

وذكر الدكتور محمد محسن أخصائى الباطنة بعض من هذه الأعراض المرضية، والتى أوجز أسباب الإصابة بها بين السهر الذى يعمد إليه نسبة كبيرة من الصائمين فى رمضان، كذلك التركيز على تناول الطعام غير الصحى و"الحرش"، كذلك عدم إمداد الجسم بكميات كبيرة وكافية من المياه على مدار الشهر، إضافة للإفراط فى الكسل والركون للراحة خلال الشهر، وكلها مسببات مرضية لأعراض أشد خطورة.

وأوضح أخصائى الباطنة أن الكثير من الأعراض المرضية تهدد الصائم فى الأيام الأخيرة من شهر الصيام وكل له أسبابه:

- ألم بالأجناب وصعوبات فى التبول ناتج عن قلة شرب المياه

>- آلام بالمعدة نتيجة الأساليب غير السليمة فى تناول الطعام خلال الشهر

>- جفاف الجسم وتشققه نتيجة قلة شرب المياه وعدم تناول الطعام بنوعيات مميزة وصحية والتركيز على الطعام غير الصحى

>- الشحوب والهزلان نتيجة السهر والتركيز على بذل الجهد دون التعويض بتناول طعام صحى أو تنظيم للمجهود بشكل سليم