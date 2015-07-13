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لو مسافر العمرة تعرف على الممارسات الغذئية الخاطئة أثناء أداء المناسك

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لو مسافر العمرة تعرف على الممارسات الغذئية الخاطئة أثناء أداء المناسك لو مسافر العمرة تعرف على الممارسات الغذئية الخاطئة أثناء أداء المناسك
كثير من الأشخاص يمارسون بعض العادات الغذائية الخاطئة أثناء أداء العمرة مما تعرضهم لزيادة وزنهم عقب الانتهاء من أداء المناسك.

حول ذلك تقول الدكتورة مها شاكرأخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يعتبر أداء العمرة فرصة جيدة للمشى والمجهود من أجل العبادة والتفرغ لأداء الطاعات مما يساهم فى إنقاص وزن الأشخاص خاصة الذين يعانون من السمنة.

وتستكمل د. مها قائلة: "هناك بعض الممارسات الغذائية الخاطئة التى يمارسها بعض الأشخاص أثناء أداء العمرة تؤدى لزيادة وزنهم وأهمها":
>1)الإكثار من تناول المشروبات الغازية والإقلال من شرب المياه.
>2)الإكثارمن تناول المثلجات مثل العصائر المحلاة بالسكريات الكثيرة والأيس كريم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدى زيادة الوزن.
>3) الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل المقليات التى تباع بالمحال الطعام الجاهزة .
>لذلك تنصح د. مها قائلة "يجب على الأشخاص الاهتمام باتباع نظام غذائى صحى متكامل لكى يستطع أداء مناسك العمرة دون الشعور بالتعب والأجهاد مثل الاهتمام بتناول طبق السلاطة الخضراء المضاف إليه الليمون لزيادة مناعة الجسم كما يجب الأهتمام بشرب المياه لتفادى التعرض للجفاف بحيث تناول كوب أو اثنين من المياة كل ساعة".

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مصر 365