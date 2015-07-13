الكركديه يخفف آلام المفاصل والعظام ويقوى عضلة القلب

عند سماع أذان المغرب يبدأ كل صائم بكسر صيامه على تناول العصائر المختلفة، التى أصبحت من أهم قواعدنا فى شهر الصيام منذ قديم الأذل، و من أهمها مشروب الكركديه .

وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الكركديه من النباتات التى يتم زراعتها فى السودان ومصر وفى العديد من البلدان العربية.

>وتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الكركديه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومنها فيتامين سى الذى يحافظ ويرفع الجهاز الهضمى، وأيضا يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة لجسم الإنسان والتى تحد من الإصابة بالعديد من الأمراض.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الفوائد الصحية لتناول الكركديه، وأهمها:

>1- يساعد على خفض نسبة ضغط الدم فى الجسم.

>2- يحد من الإصابة بأمراض القلب، ويقوى عضلة القلب.

>3- يقوى الجهاز المناعى للجسم .

>4- يخلصك من نزلات البرد.

>5- يحسن عملية الهضم ويحد من الإصابة بعسر الهضم .

>6- يسكن الألم الروماتزم والمفاصل والعظام.

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