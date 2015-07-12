فيرجسون: لو كنت مكان يوفنتوس لبعت بوجبا

لو كان أليكس فيرجسون مسؤولا في يوفنتوس لباع نجم الفريق بول بوجبا مادام النادي الإيطالي وصل عرض له يقدر بـ100 مليون يورو.

فيرجسون باع بوجبا وهو في مانشستر يونايتد حين كان اللاعب لازال يافعا.

تطور بوجبا وبات محسوبا ضمن أفضل لاعبي الوسط الواعدين في العالم، والآن هو مطلوب من الأندية الكبيرة برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وقال فيرجسون لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "يوفنتوس فريق رائع وقد فاز بأربعة القاب كالتشيو على التوالي".

وتابع "عن بوجبا لو كنت مكان يوفنتوس لبعته بـ100 مليون يورو".

وأردف باسما "لقد فعلتها من قبل، ولو كنت مسؤولا لبعته مجددا لكن هذه المرة بالـ100 مليون".