فان بيرسي يطير إلى فينيرباشته

طار روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد إلى تركيا تمهيدا لانضمامه إلى فينيرباشته هذا الصيف.

النادي التركي قال منذ أيام إنه في مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد لضم المهاجم الهولندي الدولي المخضرم.

اليوم الأحد أعلن النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اللاعب في سبيله إلى تركيا لإتمام إجراءات انتقاله.

فان بيرسي كان قد قرر الرحيل عن يونايتد بعد خلاف مع مدربه السابق في هولندا ومانشستر يونايتد لويس فان جال.

لويس فان جال انتقد انتقد عمل فان بيرسي على الصعيد البدني، وساءت العلاقة بين الثنائي حتى بات الهولندي حبيسا لمقاعد البدلاء دوما فاتفق مع النادي على الرحيل.