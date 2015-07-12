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سان جيرمان يعلن اهتمامه بضم دي ماريا.. وتقرير: يونايتد وافق على العرض

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سان جيرمان يعلن اهتمامه بضم دي ماريا.. وتقرير: يونايتد وافق على العرض سان جيرمان يعلن اهتمامه بضم دي ماريا.. وتقرير: يونايتد وافق على العرض

أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان اهتمامه بضم أنخل دي ماريا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب الأرجنتين.

دي ماريا ليس مستريحات في يونايتد، والنادي الإنجليزي أيضا لم يكن راضيا عن مستوى الأرجنتيني بعدما ضمه من ريال مدريد مقابل 85 مليون يورو.

وقال بلان لصحيفة ليكيب الفرنسية: "دي ماريا؟ إنه لاعب جيد جدا".

وتابع "نهتم بخدماته، لكن لا تنسوا أن مانشستر دفع ثروة لضمه".

ويعد دي ماريا صاحب أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت RMC أن سان جيرمان حصل على موافقة من مانشستر يونايتد بشأن صفقة دي ماريا.

وسيبدأ دي ماريا بحسب التقرير التحدث بشكل مباشر مع إدارة النادي الفرنسي.

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