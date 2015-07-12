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تقرير: يوم حاسم ينتظر صلاح.. تعرفوا على السيناريو المطروح لانتقاله إلى إنتر

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تقرير: يوم حاسم ينتظر صلاح.. تعرفوا على السيناريو المطروح لانتقاله إلى إنتر تقرير: يوم حاسم ينتظر صلاح.. تعرفوا على السيناريو المطروح لانتقاله إلى إنتر

موقع جيانلوكا دي ماريزيو الخاص بالمراسل السابق لشبكة سكاي سبورتس والمهتم بأخبار الانتقالات ذات المصداقية العالية رسم تصورا يخص محمد صلاح نجم تشيلسي.

التقرير يقول إن صلاح سيمر غدا الاثنين بيوم حافل، إذ يدخل إنتر ميلان في مفاوضات مع تشيلسي من أجل الفوز بخدمات المصري الدولي.

السيناريو المقترح أن تشيلسي سيتحدث مع فيورنتينا يوم الاثنين من أجل حل الأزمة بين الطرفين بشكل ودي.

فيورنتينا أرسل مليون يورو إلى تشيلسي لتفعيل البند الذي يتيح له مد إعارة اللاعب لموسم أخر.

لكن في ظل رفض صلاح العودة لفيورنتينا وحقه في ذلك، سيحاول تشيلسي إعادة المال لفيورنتينا بطريقة تضمن عدم تعرض الطرفين لعقوبات.

بعد ذلك سيتحدث تشيلسي مع إنتر لحسم الصفقة.

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