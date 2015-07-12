فان بيرسي: مندهش من استقبال جماهير فينرباهتشه

(إفى): وصل المهاجم الدولي الهولندي روبن فان بيرسي اليوم الأحد لمدينة إسطنبول للتوقيع لفينرباهتشه التركي ليرحل عن ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن النادي التركي في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن مئات من جماهير الفريق كانت في استقبال اللاعب الذي وصل بصحبة عائلته إلى المطار ظهر اليوم الأحد.

وصرح فان بيرسي للصحافة: "أنا مندهش من هذا الإستقبال. أتمنى اسعاد هذه الجماهير. سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم.التواجد هنا شرف بالنسبة لي".

يذكر أن فان بيرسي، الذي سيبلغ عامه الثاني والثلاثين في أغسطس القادم، لعب لأندية فينورد الهولندي والعملاقين الإنجليزيين أرسنال ومانشستر يونايتد خلال مسيرتة الإحترافية ومن المقرر أن يبدأ مرحلة جديدة من حياته الكروية في الدوري التركي.

تجدر الإشارة إلى أن فان بيرسي، القادم من صفوف مانشستر يونايتد، لعب لصفوف العملاق الإنجليزي خلال الثلاثة مواسم الأخيرة حيث أحرز لقب الدوري في أول موسم له مع الفريق (2012-13) كما أحرز أيضا لقب هداف البطولة في نفس الموسم.

ولعب الدولي الهولندي أيضا في صفوف أرسنال خلال الفترة (2004-2012) حيث فاز معه بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي في اول مواسمه مع الفريق اللندني وتأهل أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم (2005-2006) ولكنه خسر اللقب لحساب برشلونة الإسباني.

ومع فينورد، فاز "سوبر فان بيرسي"، كما يطلق عليه، بكأس الإتحاد الأوروبي موسم 2001-2001.