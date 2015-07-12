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ماذا قال نجوم ريال مدريد في وداع كاسياس

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ماذا قال نجوم ريال مدريد في وداع كاسياس ماذا قال نجوم ريال مدريد في وداع كاسياس

(إفي): ودع عدد كبير من لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني على الشبكات الاجتماعية قائدهم السابق إيكر كاسياس الذي انتقل لبورتو البرتغالي.

وجاء وداع اللاعبين بالتزامن مع سفرهم لمدينة ملبورن الأسترالية لبدء جولة الاعداد التي سيسافر فيها الفريق أيضا للصين وألمانيا والنرويج.

وكتب راموس الذي تسلم شارة قيادة الفريق من كاسياس "10 سنوات معا والكثير والكثير من اللحظات، أيها القائد العظيم شكرا".

من جانبه كتب بيبي "حظا سعيدا أيها القائد، اللعب بجانبك كان شرفا، أتمنى أن تستقبلك بورتو كمدينة وكنادي بالأحضان، أنا واثق من هذا".

أما ناتشو فكتب "حظا سعيدا أيها القائد، شكرا على كل ما قدمته لنا طوال هذا الوقت، أنت عظيم".

وأضاف إسكو "شكرا لما منحته لمدريد والمنتخب وكرة القدم، أفتخر باللعب بجانب أسطورة في كرة القدم".

وكتب جاريث بيل "اللعب بجانبك كان شرفا خلال العامين الماضيين، أتمنى لك الأفضل يا صديقي".

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