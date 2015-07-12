بالصور.. نقيب الأشراف: ندعم بناء الدولة.. وليس لنا أهداف سياسية

قال الشيخ محمود الشريف نقيب الأشراف، إن النقابة ومشيخة الطرق الصوفية لن تشارك فى العمل السياسي بشكل تنظيمي ولكن من حق أى مواطن الترشح للإنتخابات بشكل شخصي، مؤكداً أن الطرق الصوفية تدعم الدولة فى حربها على الإرهاب وتقف مع القيادة السياسية للعبور من تلك المرحلة الحرجة.

جاء ذلك خلال أمسية دينية وحفل إفطار جماعي بقرية موفى مون السياحية بشبين الكوم، مساء اليوم ، تحت رعاية مؤسسة الأرض الطيبة بالمنوفية .

وأضاف الشريف أن مصر ستظل الى يوم الدين هى قلعة للأمة العربية والإسلامية وعلى كافة القوى السياسية ان تحافظ على هذا الوطن، مضيفاً أن نقابة الأشراف تقف خلف القوات المسلحة فى كافة تحركاتها من أجل الوقوف ضد الإرهاب، كما أن الإسلام إنتشر بالمعاملة الطيبة ولم ينتشر بحد السيف والدليل على ذلك أن الجيلاني كان يسكن فى قمة الجبل من أجل تعليم المسلمين وان أغلب العلماء كان يسافرون الى بلاد واسعة من أجل تعليم أبنائها .