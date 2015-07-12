مدير إنتر: ننتظر لنرى موقف صلاح بوضوح

اعترف بييرو أوسيليو مدير إنتر ميلان بوجود اهتمامات بمحمد صلاح جناح تشيلسي الذي انتهت إعارته مع فيورنتينا في الصيف الجاري.

ولم يستقر محمد صلاح على وجهته المقبلة في وجود اهتمامات من جانب إنتر وميلان وأندية أخرى.

وقال أوسيليو في تصريحات للصحفيين: "يوجد اهتمامات من جانبنا بشأن يوفوتيتش لاعب سيتي وبيرسيتش من فولفسبرج ومحمد صلاح".

وأضاف "بخصوص صلاح نحن ننتظر لنرى ما هو الموقف الحقيقي للاعب".

وتابع "هناك الكثير من الأحاديث ونحن لا نود الثرثرة .. نريد أن نحقق الأفضل لإنتر".

ورفض صلاح تجديد تعاقده مع فيورنتينا لمدة موسم إضافي وفضّل خوض تجربة جديدة.

وهو الأمر الذي أحرج مسؤولو فيورنتينا وقرروا اللجوء للفيفا وشكوى اللاعب بحجة أنه لم يلتزم ببنود تعاقده.

لكن تشيلسي يسعى لحل الأمر وديا مع فيورنتينا في الأيام المقبلة.