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كشخة 24 رمضان من "سيدتي نت"

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كشخة 24 رمضان من "سيدتي نت" كشخة 24 رمضان من "سيدتي نت"

السبت 11-07-2015 14:05

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .

في هذا اليوم، اخترنا إطلالة عصرية أنيقة من النجمة ميساء مغربي في برنامج Rating، إذ ظهرت ببدلة أنيقة، يحتوي تصميمها على رداء خلفيّ جميل باللون الأبيض من Azzi & Osta . وقد عمدت ميساء إلى المحافظة على بساطة إطلالتها بتنسيقها مع أقراط ماسيّة متدلية وخاتم براق. بذلك كانت إطلالاتها متناسقة وجميلة.
يمكن أن تستوحي من هذه الإطلالة تنسيقاً أنيقاً لإطلالتك للعيد كذلك. فقد احتوت على أبرز اتجاهات الموضة لهذا الموسم، وهي الرداء والبنطلون الواسع. شاهدي الصورة، وشاركينا الرأي!

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سيدتي