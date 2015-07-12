20 إطلالةً حمراء كانت حديث الصحافة هذا العام

اكتسح اللون الأحمر إطلالات النجمات في محافل الموضة حول العالم، فظهر في إطلالات رائعة جذبت عدسات المصورين، وكانت محور أحادي الصحافة. في هذا الموضوع نختار لك أجمل 20 إطلالةً باللون الأحمر كانت من أجمل الإطلالات في النصف الأول من عام 2015

في بداية العام ظهر اللون الأحمر في العديد من حفلات السينما من حفل Golden Globes في إطلالة تايلر شيلينغ Taylor Schilling وزميلتها آليسون ويليامز Allison Williams التي اختارت فستانًا رائعًا من Armani Prive وفي حفل BAFTA خطفت النجمة جوليان مور Julianne Moore الأنظار بفستانها الرائع من تصميمTom Ford ، أما في حفل الأوسكار فحصلت الممثلة روزموند بايك Rosamund Pike على لقب أجمل إطلالة بفستانها الأحمر الأنيق من Givenchy

وقد لجأت العديد من النجمات لهذا اللون لإطلالاتهنّ في حفل Met Gala لهذا العام حيث كان موضوع الحفل يدور حول تأثير الصين على الموضة والأزياء، ويمكن أن نقول إنّ العارضة المتألقة جيجي حديد Gigi Hadid هي أجمل من ارتدى هذا اللون بتصميم أنثوي أنيق من DVF

وبعيداً عن إطلالات السهرات يمكن أن تختاري هذا اللون لإطلالة بسيطة بفستان كوكتيل قصير كما فعلت لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo أثناء حضورها عروض أسبوع الموضة في باريس ولوتي موس Lottie Moss بإطلالتها الأنيقة من Ralph Lauren

قد تجد بعض النجمات صعوبةً في ارتداء هذا اللون على السجادة الحمراء، ولكن يبدو أنّ هذا لا يشكل عائقًا أمام تألقهنّ به في أكبر وأهم المحافل. شاهدي معنا أجمل الإطلالات باللون الأحمر وشاركينا برأيك .

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