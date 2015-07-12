أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

20 إطلالةً حمراء كانت حديث الصحافة هذا العام

Google+ Print
20 إطلالةً حمراء كانت حديث الصحافة هذا العام 20 إطلالةً حمراء كانت حديث الصحافة هذا العام

الأحد 12-07-2015 07:38

اكتسح اللون الأحمر إطلالات النجمات في محافل الموضة حول العالم، فظهر في إطلالات رائعة جذبت عدسات المصورين، وكانت محور أحادي الصحافة. في هذا الموضوع نختار لك أجمل 20 إطلالةً باللون الأحمر كانت من أجمل الإطلالات في النصف الأول من عام 2015
في بداية العام ظهر اللون الأحمر في العديد من حفلات السينما من حفل Golden Globes في إطلالة تايلر شيلينغ Taylor Schilling وزميلتها آليسون ويليامز Allison Williams التي اختارت فستانًا رائعًا من Armani Prive وفي حفل BAFTA خطفت النجمة جوليان مور Julianne Moore الأنظار بفستانها الرائع من تصميمTom Ford ، أما في حفل الأوسكار فحصلت الممثلة روزموند بايك Rosamund Pike على لقب أجمل إطلالة بفستانها الأحمر الأنيق من Givenchy
وقد لجأت العديد من النجمات لهذا اللون لإطلالاتهنّ في حفل Met Gala لهذا العام حيث كان موضوع الحفل يدور حول تأثير الصين على الموضة والأزياء، ويمكن أن نقول إنّ العارضة المتألقة جيجي حديد Gigi Hadid هي أجمل من ارتدى هذا اللون بتصميم أنثوي أنيق من DVF
وبعيداً عن إطلالات السهرات يمكن أن تختاري هذا اللون لإطلالة بسيطة بفستان كوكتيل قصير كما فعلت لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo أثناء حضورها عروض أسبوع الموضة في باريس ولوتي موس Lottie Moss بإطلالتها الأنيقة من Ralph Lauren
قد تجد بعض النجمات صعوبةً في ارتداء هذا اللون على السجادة الحمراء، ولكن يبدو أنّ هذا لا يشكل عائقًا أمام تألقهنّ به في أكبر وأهم المحافل. شاهدي معنا أجمل الإطلالات باللون الأحمر وشاركينا برأيك .

سيعجبك أيضاً:

إطلالات MTV Movie Awards دون المستوى المتوقع

هكذا تحتفل النجمات في مهرجان Coachella

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي