ساعات Trussardi T01: طراز يتحدى الزمن بتصميم فني

اجتمعت الشركتان الايطاليتان ‘ Trussardi ‘ و‘Morellato Group‘، المشهورتان بحرفيتهما العالية، لتصميم وانتاج ساعات ‘ Trussardi ‘ الجديدة. تتألف مجموعة T01 من 10 ساعا ٍت للرجال و8 ساعا ٍت للسيدات، وتتميز هذه المجموعة بصناعتها السويسرية ومقاومتها للماء حتى 10 جو، بالإضافة إلى استخدامها للزجاج الأزرق المضاد للوهج في تصميمها وتألقها بالنقوش اليدوية الصنع. تتمتع هذه الساعات بمزيج من الأناقة والديناميكية والتصميم الرائع من جهة، والمهارة الكبيرة والأسلوب المبتكر في الصناعة من جهة أخرى مما أنتج ساعا ٍت بتصمي ٍم أني ٍق، وبار ٍع وغني بالعناصر الثمينة والتفاصيل التي تعكس نمط العلامة التجارية ممثلًة بـرمز ‘ Greyhound ‘.

تعبر ساعات ‘ Trussardi ‘ الجديدة عن عراقة وخبرة الصناعة الايطالية التي تمتد لأكثر من قرن.