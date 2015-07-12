هام جداً:اصنعي عطرك بنفسك للعيد

قد تشعرين بأن عطورك المفضلة نفاذة الرائحة بشكل كبير، مما يجعلك في حيرة من أمرك تجاه استخدامها وقت الصيام من عدمه خوفاً من استنشاقها، ولكن هل تعلمين بأنه يمكنك التغلب على هذه المشكلة بمنتهى البساطة؟

تعتقد الكثير من السيدات بأن صناعة العطور عملية غاية في الصعوبة، وعلى الرغم من صحة هذا الأمر فيما يتعلق بالعطور المركبة التي تحتوي على مزيج من الفواكه أو الأخشاب، إلا أن عملية صنع العطور الأساسية تعتبر أسهل مما تتصورين، فلماذا لا تصنعين عطرك المميز اليوم لتتألقي بعطر خفيف في أيام الصوم المباركة؟

بداية أنت تحتاجين لبعض السبيرتو وبعض الزيوت العطرية المفضلة لديك، أما الطريقة فهي:

1. قومي باختيار أحد الزيوت الأساسية التي تفضلينها، ويمكنك الاختيار بين زيت البرتقال الحلو أو زيت اللايلنغ أو زيت خشب الصندل أو أحد الزيوت العربية كزيت المسك أو زيت العنبر وغيرها.

2. وللتأكد إذا كان الزيت سيعجبك أم لا قومي بوضع قطرة من أحد الزيوت على قطعة من الأنسجة، وقومي بشمها، ثم اختاري الزيت الأنسب لك.

3. أحضري وعاء أو كوباً بسعة 25 مليمتر أو علبة عطر بها بخاخ، وضعي فيها 30 قطرة من الزيوت العطرية المفضلة لديك، والتي قمت باختيارها.

4. أكملي الوعاء بالسبيرتو وامزجيهما معاً، وبذلك تكونين قد حصلتِ على عطرك المفضل بأسرع طريقة وبأقل التكاليف.

سيعجبك أيضاً:

أجدد 7 عطور لهذا الأسبوع