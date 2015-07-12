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مدرب ستاد مالي: التعادل مع الأهلي عادل

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مدرب ستاد مالي: التعادل مع الأهلي عادل مدرب ستاد مالي: التعادل مع الأهلي عادل

قال كمال جبور مدرب مالي إن التعادل مع الأهلي يعد عادلا بعد سيناريو المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

المدرب الجزائري تحدث بعد تعادل الأهلي سلبيا مع فريقه على أرض مالي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

وصرح كمال جبور للصحفيين بعد المباراة "ربما التعادل مع الأهلي هو النتيجة العادلة".

وتابع "الأهلي امتلك الشوط الأول بينما ستاد مالي تفوق في النصف الثاني من المباراة".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي الذي يمتلك 6 نقاط في جعبته.

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