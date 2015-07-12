“المؤتمر”: زيارات مكثفة للمحافظات بعد عيد الفطر

قال عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر أحمد قناوى ؛ إن حزب المؤتمر يستعد بكل قوة لانتخابات البرلمان بكل قوة مشيرًا إلي أن الحزب لديه مرشحين على مستوى محافظات الجمهورية ولديهم القدرة على الفوز بالمعركة الانتخابية مشيرًا إلي أن الحزب لديه خطة للتحرك في كل المحافظات وستكون هناك زيارات مكثفة لكل محافظات الجمهورية تبدأ بعد عيد الفطر.

وأكد «قناوى» – فى بيان له – اليوم؛ أنه من المتوقع فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان عقب عيد الفطر مباشرًة، وفى غضون أشهر قليلة سيكون لمصر برلمان قوى وبذلك تكتمل الخطوة الثالثة من خارطة الطريق.

وأضاف، أن البرلمان المقبل سيكون لديه عبء كبير في مراجعة كل القوانين التى صدرت خلال الفترة السابقة، هذا إلي جانب التشريعات الجديدة، لذلك ينبغى أن يكون المرشح لأن يكون عضوًا فى البرلمان لديه القدرة على التشريع، وينبغى أن يكون قارئًا جيدًا لكل القوانين التى صدرت في الفترة الماضية.