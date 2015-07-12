«داعش» يعترف بخسارته درنة في شرق ليبيا

إعترف تنظيم “داعش” في تسجيل مصور بخسارته مواقعه في درنة شرق ليبيا بعد معارك خاضها مع جماعات مسلحة فيها، متعهداً بالعودة إلى المدينة والإنتقام “ذبحاً” من هذه الجماعات.

ونشر التسجيل المصور الصادر عن “المكتب الإعلامي لولاية برقة” ومدته عشر دقائق، في تغريدات على موقع تويتر تحت عنوان “صبراً صحوات درنة، إنما جئناكم بالذبح”، حسب تعبير التسجيل المصور.

> إعتراف “داعش” بهزيمته في درنة يأتي تزامناً مع توقيع المشاركين في الحوار السياسي الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب بالأحرف الأولى على إتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة.