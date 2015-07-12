" إجازة الفطر" الاتحادية من الخميس إلى 3 شوال

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في الوزارات والجهات الاتحادية اعتباراً من 29 رمضان لعام 1436 هــ الموافق الخميس 16 يوليو 2015 على أن يستأنف الدوام الرسمي 4 شوال، كما تقرر أن يكون الأول والثاني من شوال عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

ورفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم أصدرته بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية .الأول والثاني من شوال عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك.

القطاع الخاص

من جهة أخرى، تقرر أن يكون الأول والثاني من شهر شوال عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد على أن يستأنف الدوام الرسمي في الثالث من شوال.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل تنفيذاً لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والذي يحدد عطلة القطاع الخاص في أول وثاني أيام عيد الفطر.

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير العمل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.