بان كي مون يرحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ عن تشجيعه لتوقيع المشاركين في الحوار السياسي الليبي بالأحرف الأولى، على الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات المغربية.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، ذكر بان كي مون أنه يتطلع إلى الاستنتاج السريع لاتفاق كامل وتنفيذه، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو دليل واضح على الإرادة السياسية والشجاعة ويجلب البلد خطوة واحدة أقرب إلى حل الأزمة المؤسسية والأمنية الراهنة.

ودعا الأمين العام جميع الليبيين إلى تحريك العملية السياسية الانتقالية إلى الأمام، بروح من الوحدة، من خلال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد الأمين العام على التزامه بدعم الشعب الليبي عن طريق ممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

أ ش أ