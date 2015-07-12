أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بان كي مون يرحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي

Google+ Print
بان كي مون يرحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بان كي مون يرحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؛ عن تشجيعه لتوقيع المشاركين في الحوار السياسي الليبي بالأحرف الأولى، على الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات المغربية.

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، ذكر بان كي مون أنه يتطلع إلى الاستنتاج السريع لاتفاق كامل وتنفيذه، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو دليل واضح على الإرادة السياسية والشجاعة ويجلب البلد خطوة واحدة أقرب إلى حل الأزمة المؤسسية والأمنية الراهنة.

ودعا الأمين العام جميع الليبيين إلى تحريك العملية السياسية الانتقالية إلى الأمام، بروح من الوحدة، من خلال تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد الأمين العام على التزامه بدعم الشعب الليبي عن طريق ممثله الخاص وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا