هكذا ودّع النجوم العرب والعالميين العملاق الكبير عمر الشريف على موقع "تويتر"

ضجّ موقع "تويتر" في اليومين الماضيين بخبر وفاة عملاق الشاشة العربية الفنان المصري عمر الشريف، وتناقلت تغريدات النجوم المودّعة والحزينة على رحيل الفنان الكبير، كما انتشرت العديد من صور الراحل على حساباتهم.

فنان لن يتكرر

فمن خلال هاشتاغ "عمر الشريف" تدوالت التغريدات الحزينة لفقدان الراحل ولفنه الجميل الذي قلما يأتي مثله على حد تعبير البعض، فكتبت الفنانة نادين نسيب نجيم: "عمر الشريف خسارة كبيرة لكل الوطن العربي الله يرحمك... ما لح يجي متلك".

هيفا وهبي: "وداعاً عمر الشريف إبداعاتك لن تتكرر وستبقى دائماً في القلب والذاكرة".

ميساء مغربي: "إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله عمر الشريف غفر له وأسكنه فسيح جناته، وداعاً عمر الشريف".

وفاء الكيلاني: "عمر الشريف في ذمة الله، الله يرحمه ويحسن إليه أخر نجوم الزمن الجميل".

مي حريري: "رحم الله عمر الشريف وجعل مثواه الجنة".

سيرين عبد النور: "أنت ملك السينما ورح تبقى ملك على قلبي الله يرحمك عمر الشريف".

تيم حسن: "رحمك الله يا عمر الشريف يا سيد الشاشة العربية والعالمي العربي الأوحد حتى يومنا هذا، فقدٌ عظيم للفن العربي فقدك".

نجوم يودّعون الراحل مستذكرين دوره بشخصية "لورانس العرب" ووصوله إلى العالمية

غرّدت نيكول سابا: "وفاة لورانس العرب الفنان الذي لا مثيل له الوحيد الذي استطاع أن يكون "عربياً عالمياً"..عمر الشريف..الله يرحمك..يا خسارة".

شذى حسون: "دكتور جيفاغو.. لورنس العرب.. عمر الشريف الأول والوحيد الذي تخطى حدود الوطن للعربي وأصبح عالمياً.. انتقل اليوم إلى ربه.. الله يرحمه".

رحمة رياض: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. رحم الله لورانس العرب عمر الشريف وغفر له وأدخله فسيح جناته".

نجوى كرم: "بعزي كل العالم العربي والعالم كلو بفنان كان فعلاً مخترق العالمية انشالله تكون نفسو بالسما".

نجوم يستذكرون سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي توفت قبل الشريف بسبعة أشهر

كتبت كنزة مرسلي: "يقال أنه عندما يحب شخصاً آخر بشدة و يرحل عنه، لا يصبر على فراقه وسرعان ما يلحق به...هل يوجد أوفى من ذلك؟؟؟..عمر الشريف وداعاً"

أسيل عمران: "بعد ٧ أشهر من رحيل حبه الوحيد، وفاة الفنان عمر الشريف..الله يرحمه".

نجوم يستذكرون عمر الشريف وسامي العدل وسمو الأمير سعود الفيصل في تغريدة واحدة

إلى جانب وفاة الفنان عمر الشريف كان قد سبقه بالرحيل الفنان المصري الكبير سامي العدل وسمو الأمير سعود الفيصل، فاستذكر بعض النجوم العملقين وسمو الأمير.

يوسف الخال: "أسبوعُ الرَّدَى... خَسر الحاضر ثلاثة أمراء.. السماءُ فرحتْ..وتاريخ عمرهم الشريف يُكتب بيدِ سمو العدل.. و العزاء للعرب".

راغب علامة: "رحمة الله على الفنان العالمي العملاق عمر الشريف وعلى الفنان المبدع سامي العدل اللذان غادرونا في شهر رمضان المبارك إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

عاصي الحلاني: "رحمة الله على الفنان الكبير عمر الشريف والفنان المبدع سامي العدل اسكنهم الله فسيح جنانه..إنّا لله وانّا اليه راجعون".

حسن الشافعي: "يوم محزن بشكل كبير، رحم الله الفنانين عمر الشريف وسامي العدل، نسأل الله أن يتغمدهما برحمته الواسعة في الشهر الكريم".

ميريام فارس: "خسارة كبيرة أن نفقد ٣ رجال مهمين في الوطن العربي بيوم واحد.أتقدم بكامل التعازي إلى الشعب العربي والعالم وأهالي الفقيدين عمر الشريف وسامي العدل".

محمد عساف: "رحل ثلاثة مبدعين كل في مجاله. الأمير سعود الفيصل.الفنان العالمي عمر الشريف والفنان سامي العدل. تعازي الحارة لأهلهم ومحبيهم".

نجوم يودّعون الراحل بكلمات باللغة الإنكليزية

اختار العديد من الفنانين وداع الفنان الكبير بكلمات معبرة باللغة الإنكليزية كالفنانة إليسا، ونانسي عجرم، وهبة طوجي، وسارة الهاني، ونيشان.

نجوم ينشرون صوراً جمعتهم بالفنان عمر الشريف

ونشر نجوم آخرون صوراً سبق وجمعتهم بالراحل الكبير عمر الشريف وهم سيرين عبد النور، ورحمة رياض، ونيشان.

نجوم عالميين يودعون عمر الشريف

إلى جانب النجوم العرب، تقدّم النجوم العالميين الذين شاركوا الراحل بأعمالاً تمثيلية، بالتعازي بوفاته، واستذكروا الراحل بكلمات معبرة ومنهم الفنان العالمي أنطونيو باندارس الذي كتب على حسابه الخاص في موقع "تويتر": لقد رحل صديقي العزيز عمر الشريف، سأفتقدك دائماً، كان أحد أصدقائي المفضلين، كان راوي قصص رائع وصديق وتمتع بروحه الحكيمة".

بدورها، ودّعت صوفيا لورين الفنان بالقول: "عمر الشريف أرقد في سلام"، ونشرت صورة جمعتها به.

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