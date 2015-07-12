الفنانون يغيبون عن الوداع الأخير لعمر الشريف وزوج فاتن حمامة يحضر

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

انتهت منذ قليل مراسم جنازة النجم العالمي عمر الشريف، والتي شهدها مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وعلى عكس ما كان متوقعاً، فلم يحضر عدد كبير من النجوم الجنازة، في مشهد مخزي خصوصاً وأنه حسب تصريح صديقة زاهي حواس المقرّب من الشريف لـ"سيدتي نت"، إنه لن يكون هناك عزاء فكان لا بد أن تشهد جنازته مظاهرة في وداعه، إلا أن هذا لم يحدث ولم يحضر سوى كل من الفنانين: حسين فهمي، وخالد النبوي، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، ومادلين طبر، ومها أحمد وزوجها مجدي كامل، ونقيب الممثلين أشرف زكي، وإيهاب فهمي، وسامح الصريطي، وفاروق الفيشاوي.

أما المفاجأة فكانت حضور دكتور محمد عبد الوهاب زوج النجمة الراحلة فاتن حمامة التي كانت زوجة عمر الشريف السابقة ولها منه إبن واحد هو طارق.

وكان النجم الراحل قد توفى يوم الجمعة عن عمر يناهز 83 عاماً.

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