لماذا جمع فايز السعيد نخبة من النجوم؟

لا تحلو اللمة بين الأصدقاء إلا في رمضان، ولذا قرر الفنان فايز السعيد إقامة سحور في خيمة أساطير بفندق اتلانتس أمس جمع فيه نخبة كبيرة من أهل الفن،حيث وقف سفير الألحان فايز السعيد على باب الخيمة يستقبل ضيوفه فرداً فرداً، ومن النجوم حسين الجسمي، عبادي الجوهر، شهد الياسين، حاتم العراقي وابنه قصي، وليد الشامي، هزاع، حبيب الياسي، علي الياسي، حسن طالب مدير أعمال راشد الماجد، نادية المنصوري، أريام، حسام كامل، ديانا كرزون، فؤاد عبد الواحد، وناصر الجهوري، ومجموعة من المخرجين منهم بسام الترك وياسر الياسري، ومجموعة موسيقيين وشعراء، منهم الشاعر علي الخوار، وغيرهم من أهل الفن والإعلام والأصدقاء،وعندما حضر سفير النوايا الحسنة حسين الجسمي حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه، ولم تخل الأجواء من المزاحات والسيلفي التي اضافت جواً من المرح بالاضافة الى الصفقات الفنية التي عقدت خلال السحور سواء بين المطربين وبعضهم البعض أو بين المطربين والملحنين والشعراء، حيث تبادلوا الأحاديث عن أعمالهم الجديدة عقب رمضان وفي، العيد فتميز السحور بجو من الحميمية والفرح، واستمرت أجواء المرح والأحاديث إلى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ليعود السعيد إلى باب الخيمة مرة أخرى مودعاً أصدقاءه والحضور.