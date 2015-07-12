سمية الخشاب تعلن من الكويت: لا أعمال جديدة مع فيفي عبده

وصلت الفنانة المصرية سمية الخشاب إلى الكويت بدعوة من ادارة مهرجان "المميزون" في رمضان لتكريمها في النسخة الثامنة من المهرجان والمقرر إقامته مساء اليوم الأحد أثر مشاركتها في مسلسل "يا انا يا انتي" مع الفنانة فيفي عبده.

وتفاجأت وسائل الإعلام التي تواجدت في مطار الكويت لاستقبال سمية الخشاب بافتعال أحد مرافقيها أزمة إذ حاول منعهم من الحديث إليها أو إلتقا ط صور لها بحجة إنها مرهقة من الرحلة بينما لم تعلق سمية على الأمر وظهر عليها التوتر وبالكاد أدلت بتصريح مقتضب.

وقالت سمية إن هذا يعد تكريمها الأول عقب مسلسلها "يا أنا يا انتي" الذي يعرض حالياً عبر فضائيات عدة وتتعاون فيه مع الفنانة فيفي عبده.



وأكدت سمية أن مسلسلها :"لا علاقة له بأي عمل آخر، والقصة مختلفة تماماً والموضوع جديد والمسلسل حقق نجاحاً كبيراً وحاز على أعلى نسبة مشاهدة ولا يشبه أي من الأعمال الأخرى".

وفيما يخص إمكانية تكرار تعاونها في وقت قريب مع الفنانة فيفي عبده عقب تعاونهما الناجح في أعمال عدة قالت: "شكلنا ثنائياً مميزاً وأتمنى أن نستمر، وفي حال وجدنا عملاً مناسباً لن نتردد في خوض التجربة مجدداً ولكن حاليا ليس هناك أي تعاون أخر.