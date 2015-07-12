بالفيديو: أي مسلسلات يتابع نجوم الدراما في رمضان؟‎

نجوم الدراما يحرصون كأيّ مشاهد عادي على متابعة مسلسلات رمضان، لا سيّما من يجدون أنهم في موقع منافسة مع زملاء لهم. يتربصون بالشاشة، ويجدون الوقت الكافي لمتابعة أعمال غيرهم بدافع الإطلاع على أدوارهم الجديدة التي قدّموها، خصوصاً أنّ هذا العام شهد حضور فنانتين قادمتين من عالم الغناء إلى التمثيل: شيرين عبد الوهاب في مسلسل "طريقي"، وهيفاء وهبي في مسلسلي "مريم" و"مولد وصاحبه غايب".

"سيدتي نت" التقت عدداً من نجوم الدراما وسألتهم: "أيّ مسلسلات تتابعون في رمضان؟ ومن هو الممثل الذي أقنعكم أداءه؟

في البداية، تقول الممثلة ماغي بو غصن: "أتابع القليل من كل الأعمال، ومعجبة بهذه الأعمال كلها. وسأتابع الحلقات التي فاتتني، كوننا لم ننتهِ بعد من تصوير "24 قيراط".

من ناحيته، قال عابد فهد: "بالطبع أتابع كلّ الأعمال، خصوصاً "غداً نلتقي"، و"بانتظار الياسمين" و "العراب_نادي الشرق" و "العراب".

"طريقي" و"غداً نلتقي" المسلسلان الأكثر متابعة

الممثل قيس الشيخ نجيب قال: "أحاول قدر المستاع مشاهدة أكبر قدر ممكن من المسلسلات المصرية والسورية والمصرية، ولكن تعلم أنّ هناك زحمة مسلسلات في رمضان، فلا حظّ لنا برؤية كل الأعمال، وإنشاء الله بعد رمضان نتمكن من مشاهدة ما فاتنا من مسلسلات."

أكثر من لفت قيس كان شيرين عبد الوهاب، كونها تظهر وكأنها تمثل منذ زمن بعيد، وعفويتها وإحساسها بالغناء ظهر عليها أيضاً في التمثيل، وهي وجميلة جداً، موفقة في هذه التجربة وطريقة تمثيلها قريبة إلى القلب.

الممثلة سيرين عبد النور قالت إنها "تتابع "تشيللو" و "طريقي" لشيرين عبد الوهاب و"غداً نلتقي". وفضلت سيرين عدم إعطاء لقب نجمة رمضان لأحد في حال لم تكن هي كي لا يزعل منها أحد. وهي تفضّل تجنب الدخول في التسميات، وهذا الموضوع يجب تركه للنقاد والجمهور.

الممثلة نادين الراسي قالت: "تمكنت من مشاهدة القليل من "24 قيراط". حلقة واحدة كي أقول مبروك لماغي بو غصن وأراها كيف تمثل. و"تشيللو" قصته رائعة، ووجدت الحلقة جنون و"نادين نسيب نجيم ويوسف الخال وتيم حسن" قاموا بشيء جميل جداً، ولا يمكن أن أحكم على باقي الممثلين كون هؤلاء أهم شيء، ولم يتسنَّ لي الوقت لمتابعة باقي المسلسلات".

أكثر من لفت نادين في هذا العام من ممثلين على حدّ تعبيرها "ماغي بو غصن، يوسف الخال، ونادين نسيب نجيم".

أما الممثل التونسي ظافر العابدين فقال: "إلى جانب متابعتي للمسلسلات التي شاركت بها، أتابع مسلسل "العهد" و "طريقي".

من جهتها، الممثلة السورية نظلي الرواس قالت: "أرغب في مشاهدة مسلسل "الكابوس" لغادة عبد الرازق كونها من الممثلات اللواتي أحبّهن جداً. وسأشاهد "24 قيراط" و "تشيللو" و "العراب". وبالنسبة إلى من تعطي لقب نجمة ونجمة رمضان، فضّلت نظلي عدم الإجابة كون هناك نجوم مهمون جداً لهذا الموسم، وكلّ شخص نجم بالدور الذي يأخذه".

تعصّب شكران

أما الممثلة السورية شكران مرتجى فقالت: "أتابع "24 قيراط" و"طريقي" لشيرين عبد الوهاب، و"بانتظار الياسمين" و"عناية مشددة". بشكل عام، أتابع أغلب المسلسلات السورية". وتضيف ممازحة: "يحق لنا في بعض الأوقات القليل من التعصّب".

وأعربت شكران عن إعجابها بشيرين وعفويتها الخفيفة على الكاميرا، وقالت: "أحببتها كثيراً".

الممثلة ورد الخال تتابع: "تشيللو" و"ألف ليلة وليلة"، وتمرّ على كلّ الأعمال التي تعرض. وأبدت ورد إعجابها بما تقوم به سلاف فواخرجي في "حرائر"، وما يقوم به جمال سليمان في "العراب"، ثم يوسف وتيم ونادين الذين يقومون بعمل رائع في "تشيللو"، وشريف منير ونيكول سابا في "ألف ليلة وليلة".

الممثل شربل زيادة قال: "أتابع "ذهاب وعودة" و "أحمد وكريستينا" هؤلاء الذي أتذكّرهم لغاية الآن.

الملحن سليم عساف قال: "أتابع "تشيللو" و"أحمد وكريستينا" و 24 قيراط"، ولا وقت أكثر لمتابعة المزيد".

الممثلة فيفيان أنطونيوس قالت: "أتابع مسلسل "حرائر" لسلاف فواخرجي، فقد أحببته كثيراً، و"بانتظار الياسمين". واختارت ماغي بو غصن وسيرين عبد النور لبنانياً كنجمتين لرمضان، وعربياً وقع اختيارها على سلاف فواخرجي كونها تحبّها كثيراً.

الفنان سعد رمضان كانت وجهة نظره مختلفة عن الباقين، فالدراما لا تستهويه لمتابعتها، ولكنه قال: ""24 قيراط" جميل كون أهلي يتابعونه في المنزل".

الممثلة داليدا خليل: "أتابع "تحت السيطرة" و "24 قيراط" و"طريقي" لشيرين عبد الوهاب. وهناك الكثير من المسلسلات الأخرى التي أحببتها."

واختارت داليدا ماغي بو غصن لتعطيها لقب نجمة رمضان لهذا العام.

الممثلة سارة أبي كنعان قالت: "أتابع "تشيللو"". واختارت سارة قصي الخولي ليكون نجم رمضان، فيما نجمة رمضان بين ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم.

المخرج فيليب أسمر قال: "أتابع "تشيللو" و "24 قيراط".

الممثل باسم مغنية قال: "أنا لا أتابع فقط "24 قيراط" كونني متواجد فيه، بل أتابع أيضاً "درب الياسمين" كونني مشارك فيه، وأتابع "بنت الشهبندر" و"تشيللو" و"ذهاب وعودة".

طلال الجردي قال إنه يواظب على متابعة "غداً نلتقي". وقته يناسبني وأكون متواجداً في المنزل. وأتابع "24 قيراط". كما وتابعت "طريقي" لشيرين. وقد تفاجأت بتمثيلها وباسل خياط. أحببتهما جداً، وأحببت "الكابوس"".

أما كاتبة "24 قيراط" ريم حنا فقالت: "أتابع مسلسل "غداً نلتقي" للمخرج رامي حنا، وهو عمل ساحر بالنسبة لي".

الممثلة المصرية رشا مهدي قالت إنها تخطف بعض المشاهد من كلّ مسلسل، وتشاهد "24 قيراط". وبعد رمضان سأرى بهدوء كلّ باقي المسلسلات.

الممثلة زينة مكي: "أتابع "تشيللو" و"درب الياسمين" و "24 قيراط".

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