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مدير أمن الإسكندرية يتفقد سير العمل بمرور محرم بك

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مدير أمن الإسكندرية يتفقد سير العمل بمرور محرم بك مدير أمن الإسكندرية يتفقد سير العمل بمرور محرم بك

مدير أمن الأسكندرية

تفقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشرقاوي، برفقة مساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا وقيادات المديرية ، سير العمل بوحدات مرور محرم بك و القبارى الأجرة وأهم التطويرات التى أُدخلت على العمل بالوحدات للتسهيل على المواطنين خلال تعاملهم مع المرور.

وأكد «شرقاوي» خلال الجولة على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان و تخصيص شباك لكبار السن و ذوى الاحتياجات الخاصة بالأضافة إلى المعاملة الحسنة للجميع و اتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود أي تجاوز بالأضافة إلى ضرورة تفعيل نظام النداء الألي بكافة وحدات مرور الإسكندرية.

 

 

 

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