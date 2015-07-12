مدير أمن الإسكندرية يتفقد سير العمل بمرور محرم بك

تفقد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشرقاوي، برفقة مساعد أول الوزير لمنطقة غرب الدلتا وقيادات المديرية ، سير العمل بوحدات مرور محرم بك و القبارى الأجرة وأهم التطويرات التى أُدخلت على العمل بالوحدات للتسهيل على المواطنين خلال تعاملهم مع المرور.

وأكد «شرقاوي» خلال الجولة على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان و تخصيص شباك لكبار السن و ذوى الاحتياجات الخاصة بالأضافة إلى المعاملة الحسنة للجميع و اتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود أي تجاوز بالأضافة إلى ضرورة تفعيل نظام النداء الألي بكافة وحدات مرور الإسكندرية.